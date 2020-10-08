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    Çarpışma dizisine dava

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    Sputnik Türkiye
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    Emekli polis Selçuk Olcay, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Çarpışma isimli dizinin senaryosunun kendisine ait olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

    Türkiye'de yayınlanan polisiye dizi ve filmlerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ‘Adalet Melekleri' isimli esere imza atan emekli polis Selçuk Olcay, oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı ‘Çarpışma' isimli dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve izinsiz kullanıldığını belirterek İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

    Fikir ve sanat eseri sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüzün önlenmesi ve tazmini için açılan davada Selçuk Olcay davacı olurken, dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi davalı olarak yer aldı.

    Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Davalının yapımcısı olduğu ‘Çarpışma' isimli televizyon dizisinin, tüm hakları müvekkile ait olan, dünyada ilk olarak 2017 yılında yazılan ve Beyoğlu 34. Noterliği tarafından onaylanan ‘Adalet Melekleri' isimli televizyon dizisi senaryosu ile diziye yön veren temel noktalarda benzerlik taşıdığının ve bu benzerliklerin eser sahipliğinden doğan haklar aleyhine oluşturduğu tecavüz ve haksız rekabet durumların tespitinin” istendiği anlatıldı.

    İki ayrı tazminat talebi

    Dilekçede, “Yargılama esnasında yapılacak olan hesaplamaya göre arttırılmak üzere, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı tutularak, şimdilik 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine ve tahsiline karar verilecek tazminat miktarlarına haksız fiil ve tecavüzün başladığı tarihten itibaren ticari avans faizi yürütülmesini talep ediyoruz” denildi.

    Senaryolar arasındaki benzerlik vurgulandı

    Senaryolar arasındaki benzerliklerin anlatıldığı dilekçede, “Her iki yapımda ana karakter polistir. ‘Adalet Melekleri'nin tretmanında yer alan ana karakter Selçuk Tunalı, yetiştirme yurdunda büyümüş ve karısı ile oğlunu bir terör saldırısında kaybetmiştir. ‘Çarpışma' dizisinde ana karakter olan Kadir Adalı da aynı şekilde yetiştirme yurdunda büyümüş ve karısını ve kızını terör saldırısında kaybetmiştir. Selçuk Tunalı eşi ve oğlunun ölümünün ardından bunalıma girer ve intihar girişiminde bulunur. Kadir Adalı da aynı şekilde eşi ve kızının ölümünün ardından intihar girişiminde bulunmuştur. ‘Adalet Melekleri' eserinde yer alan ‘Padişah' karakteri de tıpkı ‘Çarpışma' dizisinde yer alan ‘Cansız' karakteri gibi önemli yerlerde adamları olan bir suç örgütü lideridir. Selçuk Tunalı ailesi ile ilgili ipuçlarını ararken ‘Padişah' karakterinin öz babası olduğunu öğrenir. ‘Çarpışma' adlı dizide de ana karakter Kadir Adalı ilerleyen bölümlerde öz babasının ‘Cansız' olduğunu öğrenir” diye belirtildi.

    Olay örgülerinin benzerliğinin vurgulandığı dilekçede, "Senaryo içinde bütünü ve dönüm noktalarını etkilemeyecek boyutta değişiklikler yapılması eser hakları aleyhine tecavüzü ortadan kaldırmayacaktır. Davalı şirket, ihtarnamesinde dizi senaryosunda benzer karakterler olmadığını söylemiştir. Bir senaryonun diyalogları aslen içermesi şart değildir. Diyalogları içermese ya da geniş betimlere yer vermese de dizi ya da filmin genel hatları hakkında bilgi veren her yazı senaryo olarak kabul edilecektir" denildi.
    Öte yandan dilekçede, diziye ilişkin ihtiyati tedbir kararı uygulanması talep edildi.

    Etiketler:
    Dava, Dizi, Elçin Sangu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma
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