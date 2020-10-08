İran'ın güçlü sesi Şeceryan, hayatını kaybetti: İran yasta

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören İran'ın usta sanatçısı bestekar ve musiki ustadı Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İran’da geleneksel müzik alanında önde gelen isimlerden Şeceryan dört sene önce yayınladığı bir videoda kanser olduğunu ve o zamandan beri tıbbi tedavi gördüğünü bildirmişti.
İran’da milyonlarca hayranı olan Şeceryan, 1940 yılında Meşhed kentinde doğmuş, birçok uluslararası ödül almıştı.
Ölüm haberi, kendisi gibi ünlü bir ses sanatçısı olan oğlu Hümayun Şeceryan tarafından duyurulan Muhammed Rıza Şeceryan, memleketi Meşhed'de defnedilecek.
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Sanatçının ölüm haberini alan hayranları, hastanenin önünde bir araya gelerek Şeceryan için yas tuttu.
İran'ın güçlü sesi Şeceryan, hayatını kaybetti: İran yastahttps://t.co/1QnsTfc5tO pic.twitter.com/coJ9iSuGsH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 8, 2020
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