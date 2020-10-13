Nobel Ekonomi Ödülü alan Milgrom, haber geldiğinde uyuyordu: Ödül ortağı Wilson, evine giderek müjdeyi verdi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Paul Milgrom ve Bob Wilson’ın aldığını duyurduğunda aynı mahallede oturan iki bilim insanına da ulaşamadı. Komitenin eşini aramasıyla ödülü öğrenen Wilson, müjdeli haberi, o sırada uyuyan Milgrom’un evine gecenin bir yarısı pijamalarıyla giderek verdi.

'Açık artırma teorisindeki ilerlemeler ve yeni açık artırma formatlarının keşfinden' ötürü 2020 Nobel Ekonomi Ödülü Standford Üniversitesi'nden ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi. Ancak İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Wilson'a da Milgrom'a da telefonlarından ulaşamadı.

Ödül kazandıklarını eşinin telefonuna gelen çağrıyla öğrenen Wilson, güzel haberi aynı mahallede oturduğu Milgrom'a saat 02.00'de pijamalarıyla kapısına giderek verdi.

Wilson’un gece yarısı eşiyle birlikte yaptığı ziyaret Milgrom’un evinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde zile basan Wilson, evin içinden cevap veren Milgrom’a “Paul, ben Bob Wilson, Nobel Ödülü’nü kazandın. Sana ulaşmaya çalışıyorlar ama ulaşamıyorlar” dedi. ​Söz konusu video sosyal medyada yaklaşık 4 milyon kez izlendi.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ — Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

Milgrom gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuduğu için haberi kaçırdığını söylerken, Wilson da gelen çağrının gereksiz bir arama olduğunu düşünerek telefonunu açmadığını anlattı.

Wilson, "Sonra haberi vermek için eşimin cep telefonunu aradılar. Ama bir tür komedi yaşadık çünkü karşımda oturan Paul Milgrom da tüm telefonlarını kapatmıştı, bu yüzden Nobel komitesi bize ulaşamadı" dedi.

Ayrıca, Milgrom'un Wilson’ın komşusu olmanın yanı sıra aynı zamanda eski öğrencisi olduğu da öğrenildi. Milgrom, "Wilson, doktora tezi danışmanımdı. Beni, araştırma kariyerimin başında pazarları ve kaynak tahsisini incelemenin bir yolu olarak açık artırmalarla tanıştırdı. Ödülü özel kılan bir şey de bunu Wilson ile birlikte kazanmak" diye konuştu.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

​Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1.1 milyon dolar veriliyor.

Ödül 2019'da küresel yoksullukla mücadele alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer'a verilmişti.