İstanbul Valiliği'nden yasaklanan Kürtçe oyunla ilgili açıklama: Soruşturmalar başlatıldı

İstanbul Valiliği 'Bêrû' adlı Kürtçe tiyatro oyunuyla ilgili, "Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Teatra Jiyana Nû' özel tiyatro ekibi tarafından dün sergilenmesi planlanan 'Bêrû' adlı tiyatro oyununun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nca Kürtçe olduğu için yasaklanmadığı ifade edildi.

Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmanın kanunlarda yasak olduğu ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- devlet ve terör ilişkilerini irdeleyen 'Beru; Klakson Borizan Birt' isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosu'nda bu akşam sahnelenecek olan 'Bêrû' (Yüzsüz) oyunu, gösterime birkaç saat kala yasaklanmıştı.