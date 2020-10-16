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    William Shakespeare'in ölümünün ardından aktör dostlarının 1623'te bastırdığı İlk Folyo, Christie's açık artırmasında

    Shakespeare'in 1623 tarihli 'İlk Folyo'sundan açık artırma rekoru

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    Kültür & Sanat
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    İngilizcenin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılan William Shakespeare'in nadir bulunan İlk Folyosu yaklaşık 10 milyon dolara satılarak bir rekor kırdı. 

    Kuruluşu 1766 yılına dayanan İngiliz müzayede evi Christie'sWilliam Shakespeare oyunlarının ilk toplu basımı olan İlk Folyo'nun gelmiş geçmiş en pahalıya satılan edebiyat eseri olduğunu belirtti.

    Çarşamba günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedeye telefonla katılan üç aracı arasında 6 dakikalık düello sonucunda, İlk Folyo, 9.98 milyon dolar karşılığında değerli kitap alım-satımıyla da uğraşan antikacı Stephan Loewentheil'ın ellerine gitti. 

    'Kutsal, ilahi bir nesne'

    Açık artırmanın ardından telefonda mülakat veren Loewentheil, Shakespeare oyunlarının ilk derlemesinin orijinalini, 'kitapların kutsal kasesi' diye niteledi. 

    New York ve Maryland'de nadir kitap ve fotoğraflar satılan dükkanların sahibi, "İlk Folyo, İngiliz dilindeki en büyük yapıttır ve kesinlikle tüm tiyatronun da en büyük yapıtıdır, dolayısıyla entelektüalizmi seven herkesin gözünde kutsal, ilahi bir nesnedir" diye konuştu.

    Sanatseverlerin Romeo ve Juliet, Macbeth, Hamlet, Kral Lear gibi oyunlarıyla özdeşleştirdiği Shakespeare, 1564-1616 yılları arasındaki kısa ömrüne 38 oyun ve çok sayıda şiir sığdırmıştı.

    Ölümünden 7 yıl sonra aktör dostları derleyip bastırdı

    Yazarın ölümünün ardından aktör dostları John Heminge ve Henry Condell'in 1623'te bastırdığı İlk Folyo, 36 oyunu biraraya getiriyor ve 'Komediler, Tarihi Oyunlar ve Tragedyalar' başlığını taşıyor.

    18 oyun, ilk kez burada basıldı

    Hala İngiliz dilindeki en önemli edebi toplamalardan biri kabul ediliyor. Zira aralarında 12. Gece ve Macbeth'in de bulunduğu 18 oyun, ilk kez burada basıldı. Eğer İlk Folyo'ya dahil edilmeselerdi, muhtemelen kaybolup gideceklerdi.

    Bundan önce ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mills College, 1977'de edindiği tam nüshayı, 2001'de açık artırmada 6.1 milyon dolara satmıştı.

    Sadece 56 tam nüsha kaldı

    İlk Folyo'nun yaklaşık 750 kopyasının basıldığı sanılıyor, bunlardan sadece 235'i günümüze gelebildi. Onların da sadece 56'sı tam nüsha konumunda ve büyük çoğunluğu ABD ve Britanya'daki kurumların koleksiyonlarında bulunuyor. Christie's, açık artırma rekoru kıran nüshanın, hala özel kişilerin elinde bulunan beş tam nüshadan biri olduğunu duyurdu. 

     

    Etiketler:
    Rekor, ilk, oyun, Tiyatro, William Shakespeare, Açık artırma, Christie's Müzayede Evi, Christie's, İngiltere, Britanya, New York, ABD
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