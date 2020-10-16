Disney'den beş filme ırkçılık uyarısı

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, 'The Aristocats', 'Lady and the Tramp', 'Dumbo', 'Peter Pan' ve 'Jungle Book' adlı yapımlar için ırkçı tasvirler nedeniyle 'içerik' uyarısı ekledi.

Walt Disney, filmlerine eklediği uyarıda, "Bu program, insanların veya kültürlerin olumsuz tasvirlerini veya kötü muamelelerini içeriyor" ifadesine yer verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kalıplaşmış olan bu tasvirlerin eskiden de şimdi de yanlış olduğu belirtildi.

Disney updates content warning for racism in classic films such as Dumbo and Peter Pan https://t.co/RYXhGvhdBo — BBC News (World) (@BBCWorld) October 16, 2020

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Uyarıyı taşıyan filmler arasında 'The Aristocats', 'Peter Pan', 'Dumbo', 'Jungle Book' ve 'Lady and the Tramp' yer alıyor.

Şirket ilk olarak Kasım 2019'da ırkçılıkla ilgili kısa bir uyarı eklemişti.