Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayata veda etti.

Haberi, kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Babişkom,

Hikmet Karagöz bugün

son yolculuğuna çıktı...

Bu kez dönüşü yok;

ardından tebessümler,

kadehler ve anılar,

sohbetler yakışır.

Korona nedeniyle

cenaze töreni olması

mümkün gözükmüyor.

Hatrına🥛şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi — zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020

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