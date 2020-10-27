Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayata veda etti.
Haberi, kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:
"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
Babişkom,— zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020
Hikmet Karagöz bugün
son yolculuğuna çıktı...
Bu kez dönüşü yok;
ardından tebessümler,
kadehler ve anılar,
sohbetler yakışır.
Korona nedeniyle
cenaze töreni olması
mümkün gözükmüyor.
Hatrına🥛şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi
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