Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında gerçekleştirilen konser, saat 19:23'te İstiklal Marşı ile başladı.

İletişim Başkanlığı, ayrıca Akdeniz’in Türkiye için önemine bir kez daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel olarak Akdeniz'de 9 noktada, 7 şehirde, 97 dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza attı.

Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları gerçekleştirildi.

Kutlamalar sosyal medyada canlı yayınlandı

29 Ekim'deki Büyük Cumhuriyet Konseri ve su altı gösterileri, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. Konser ve gösteri eş zamanlı olarak Galata Kulesi'ne de yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim kutlamaları kapsamında konser verdihttps://t.co/aH2b3sbLgz pic.twitter.com/P8XB4tuAFl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 29, 2020

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