Deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk hayatını kaybetti

New York Times tarafından 2005 yılında 'Belki de Britanya'daki en ünlü dış muhabir' olarak tanımlanan Robert Fisk hayatını kaybetti.

Cuma günü rahatsızlanarak St. Vincent Hastanesi'ne kaldırılan deneyimli muhabirin hastanede yaşama veda ettiği belirtildi.

The Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri olan Fisk, otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklandı. ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak'ın işgalini yakından takip etti ve kitaplar yayımladı.

1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran İslam Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve 2003'teki Irak'ın işgalini yakından takip etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk, 2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile gözaltına alındıktan sonra hakkında sınır dışı kararı verildi.

Wikipedia’da yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok ödül alan gazetecisi unvanına sahip olan Fisk, El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı.

Afrin Operasyonu'nu takip etmek için Afrin'e geldi, buradaki çatışmalarla ilgili incelemeler yayınladı.

Fisk’in Türkçe’ye çevrilmiş 5 kitabı bulunmaktadır.