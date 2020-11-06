Sanatçı Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Türk pop müziği yorumcusu, besteci ve piyanist olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk'un eşi, cnnturk.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz."

Timur Selçuk kimdir?

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Selçuk, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunu Selçuk aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

Selçuk, Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye döndü. 'Ayrılanlar İçin', 'Sen Nerdesin', 'Beyaz Güvercin' ya da 'İspanyol Meyhanesi' gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendiren Selçuk, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı. Bilgesu Erenus'un 'Nereye Payidar" oyunu için besteler yapan Selçuk, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini de yaptı. Ayrıca '804 İşçi', 'Ferhat ile Şirin', 'Şeyh Bedrettin Destanı', 'Tak-Tik', 'Küçük Adam Ne Oldu Sana', 'Rumuz Goncagül' ve 'Galilei-Galileo' adlı oyunların müziklerini yaptı. 'Sarıpınar 1914', 'Üç İstanbul', 'Cahide', 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi filmlere de fon müziği besteledi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Selçuk, 50. sanat yılını kutladığı 2018 yılında verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Artık evde gırgır geçiyorlar benimle. Kendi bestelerin, daha iki ay var konsere diye. Önce 14 Eylül’dü sonra, 7 Eylül’e aldık konser tarihini. ‘İnsan iki ay önceden kendi şarkılarını bu kadar erken hazırlar mı?’ diyorlar. Öyle bir sorumluluk duygum var benim, onu hiç kaybetmedim. Beni genç tutuyor. Heyecanım hiç bitmiyor. Ama güzel bir heyecan bu. Bana çelme takan bir heyecan değil. Dik tutan bir heyecan."