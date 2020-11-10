Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.
📣 Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) November 10, 2020
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Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı olarak belirlendi.
Filmin hikayesi nedir?
Dram türündeki filmin hikayesi, özetle şöyle:
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.
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