AC/DC'den 6 yıl sonra yeni albüm: Power Up

AC/DC, 6 yıllık sessizliğin ardından 12 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘Power Up’la dönüş yaptı.

Grubun albümden paylaştığı ilk tekli olan ‘Shot in the Dark’ Billboard'un 14 Kasım tarihli ‘Mainstream Rock Songs’ listesine 1 numarayla döndü.

Listelerde başı çeken 2008 çıkışlı Rock N Roll Train’den beri AC/DC uzun aradan sonra Power Up ile yeniden ipi göğüsledi.

Shot in the Dark’a kadar beş kez listelerde yer alan grubun 2014’te çıkarttığı ‘Rock Or Bust’ albümünde yer alan Play Ball, Kasım 2014’te 5. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan uzun aradan sonra albümle dönüş yapan AC/DC, 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ‘Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’ için 47 parçalık kendi şarkılarından oluşan bir çalma listesi hazırladı.