İBB'den Netflix'e: Otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabında Netflix Türkiye'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Platformda yayına girdiği andan itibaren çok sayıda kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada gündem olan 'Bir başkadır' adlı dizideki bir sahneye gönderme yapan belediye, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" bilgisini verdi.

Söz konusu paylaşım şöyle devam etti:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."

Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.😊



Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.



🔗https://t.co/4aZAu3RDrJ pic.twitter.com/xhKI7Y3Nao — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020

Y​önetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği mini dizide, Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.