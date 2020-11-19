ABD'li şarkıcı Cardi B, yılın kadını seçildi

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Billboard dergisi tarafından müzik alanında 'Yılın Kadını' seçildi. Bu yıl yalnızca bir şarkı çıkarmasına rağmen bu unvanın verilmesi sebebiyle eleştirilen 28 yaşındaki şarkıcı, şarkısının yarattığı etkiden bahsederek kendini savundu.

NTV'nin haberine göre, Cardi B, Billboard'un bu yıl 15'incisi online olarak düzenlenecek olan ve 10 Aralık'ta gerçekleşecek "Müzikte Kadınlar" etkinliğinde, "Yılın Kadını" ödülünü alacak.

Instagram hesabından paylaştığı videoda şarkının Ağustos'ta yayımlanmasından bu yana yarattığı etkiden bahsederek kendini savunan Cardi B, "Sizin gibi ağlayan bebekler, 'Ne sadece bir şarkısı mı var?' dese de evet o şarkıya sahibim. Bu şarkı en çok satan, en çok izlenen şarkı, bunu biliyor musunuz? Cumhuriyetçilerin Fox News'ta mızmızlanmasına neden olan şarkı" ifadesini kullandı.

Törende Jennifer Lopez de müzik alanında yarattığı etkiden dolayı 'Yılın İkonu' ödülünü alacak.