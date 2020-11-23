2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Taylor Swift was named artist of the year at the American Music Awards and won two other trophies in a ceremony held live in Los Angeles amid tight health restrictions https://t.co/QcXhPxQmmE pic.twitter.com/8li9wAA5Oj— Reuters (@Reuters) November 23, 2020
Gazete Duvar’ın haberine göre Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimlerin sahne performansı sergilediği gecede Taylor Swift, The Weeknd ve Dan + Shay büyük ödülleri aldı.
Are you ready for it? @taylorswift13 is #AMAs Artist of the Year! pic.twitter.com/3pcbLKSE6B— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020
Dinleyicilerin oylarıyla en iyilerin belirlendiği törene sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve katılan herkese Kovid-19 testi yapıldı.
Tonight was a dream! I had SO MUCH FUN hosting the @amas!!! What was your favorite moment of the night? #AMAs ✨ pic.twitter.com/m8qMKgrrU4— Taraji P. Henson (@tarajiphenson) November 23, 2020
Amerikan Müzik Ödülleri'nde kazananların listesi şöyle:
Yılın sanatçısı
Taylor Swift
Yılın yeni sanatçısı
Doja Cat
Yılın işbirliği
Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours
En iyi sosyal medya sanatçısı
BTS
En iyi klip
Taylor Swift, Cardigan
En iyi erkek şarkıcı
Justin Bieber
En iyi kadın şarkıcı
Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup - Pop/Rock
BTS
En iyi albüm - Pop/Rock
Harry Styles, Fine Line
En iyi şarkı - Pop/Rock
Dua Lipa, Don’t Start Now
En iyi erkek şakıcı - Country
Kane Brown
En iyi kadın şarkıcı - Country
Maren Morris
En iyi ikili ya da grup - Country
Dan + Shay
En iyi albüm – Country
Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country
En iyi şarkı - Country
Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours'
En iyi erkek şarkıcı - Rap/Hip-Hop
Juice WRLD
En iyi kadın şarkısı – Rap/Hip-Hop
Nicki Minaj
En iyi albüm - Rap/Hip-Hop
Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social'
En iyi şarkı - Rap/Hip-Hop
Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP
En iyi erkek şarkısı – SOUL/R&B
The Weeknd
En iyi kadın şarkıcı - SOUL/R&B
Doja Cat
En iyi albüm - SOUL/R&B
The Weeknd, 'After Hours'
En iyi şarkı - SOUL/R&B
The Weeknd, “Heartless”
En iyi erkek şarkıcı – Latin
Bad Bunny
En iyi kadın şarkıcı - Latin
Becky G
En iyi albüm - Latin
Bad Bunny, 'YHLQMDLG'
En iyi şarkı - Latin
Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'
En iyi şarkıcı – Alternative rock
Twenty One Pilots
En iyi şarkıcı – Adult contemporary
Jonas Brothers
En iyi çağdaş ilham veren şarkıcı
Lauren Daigle
En iyi şarkıcı – elektronik dans müzik
Lady Gaga
En iyi film müziği
Birds of Prey: The Album
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