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    Taylor Swift

    2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

    © AP Photo / Evan Agostini
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
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    Amerikan Müzik Ödülleri, Taraji P. Henson'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle verildi. Gecede Yılın Sanatçısı Ödülü Taylor Swift'in oldu.

    2020 Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

    Gazete Duvar’ın haberine göre Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimlerin sahne performansı sergilediği gecede Taylor Swift, The Weeknd ve Dan + Shay büyük ödülleri aldı.

    Dinleyicilerin oylarıyla en iyilerin belirlendiği törene sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve katılan herkese Kovid-19 testi yapıldı.

    Amerikan Müzik Ödülleri'nde kazananların listesi şöyle:

    Yılın sanatçısı

    Taylor Swift

    Yılın yeni sanatçısı

    Doja Cat

    Yılın işbirliği

    Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours

    En iyi sosyal medya sanatçısı

    BTS

    En iyi klip

    Taylor Swift, Cardigan

    En iyi erkek şarkıcı

    Justin Bieber

    En iyi kadın şarkıcı

    Taylor Swift

    En iyi ikili ya da grup - Pop/Rock

    BTS

    En iyi albüm - Pop/Rock

    Harry Styles, Fine Line

    En iyi şarkı - Pop/Rock

    Dua Lipa, Don’t Start Now

    En iyi erkek şakıcı - Country

    Kane Brown

    En iyi kadın şarkıcı - Country

    Maren Morris

    En iyi ikili ya da grup - Country

    Dan + Shay

    En iyi albüm – Country

    Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

    En iyi şarkı - Country

    Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours'

    En iyi erkek şarkıcı  - Rap/Hip-Hop

    Juice WRLD

    En iyi kadın şarkısı – Rap/Hip-Hop

    Nicki Minaj

    En iyi albüm - Rap/Hip-Hop

    Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social'

    En iyi şarkı - Rap/Hip-Hop

    Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP

    En iyi erkek şarkısı – SOUL/R&B

    The Weeknd

    En iyi kadın şarkıcı - SOUL/R&B

    Doja Cat

    En iyi albüm - SOUL/R&B

    The Weeknd, 'After Hours'

    En iyi şarkı - SOUL/R&B

    The Weeknd, “Heartless”

    En iyi erkek şarkıcı – Latin

    Bad Bunny

    En iyi kadın şarkıcı - Latin

    Becky G

    En iyi albüm - Latin

    Bad Bunny, 'YHLQMDLG'

    En iyi şarkı - Latin

    Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'

    En iyi şarkıcı – Alternative rock

    Twenty One Pilots

    En iyi şarkıcı – Adult contemporary

    Jonas Brothers

    En iyi çağdaş ilham veren şarkıcı

    Lauren Daigle

    En iyi şarkıcı – elektronik dans müzik

    Lady Gaga

    En iyi film müziği

    Birds of Prey: The Album

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    Etiketler:
    Ödül, Taylor Swift, Justin Bieber, Los Angeles, Müzik, Amerikan Müzik Ödülleri, Amerikan Müzik Ödülleri
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