63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı: Beyonce 9 kategoride aday

Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

ABD'li komedyen Trevor Noah'ın sunuculuğunda 31 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.

Adaylar arasında öne çıkan isim Beyonce oldu. 9 dalda aday gösteriler Beyonce'yi altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

Beyonce’nin 'Black is King' filmi için seslendirdiği şarkıyla en iyi film müziği kategorisinde aday gösterilirken, 'Brown Skin Girl' klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi.

Şarkıcı ayrıca, Megan Thee Stallion’un Savage şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.

79 adaylık ve 24 ödül

ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.

İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları: