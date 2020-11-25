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    Beyonce

    63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı: Beyonce 9 kategoride aday

    © AP Photo / Daniela Vesco
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202011251043285089-63uncu-grammy-odullerinin-adaylari-aciklandi-beyonce-9-kategoride-aday/

    Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

    ABD'li komedyen Trevor Noah'ın sunuculuğunda 31 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.

    Adaylar arasında öne çıkan isim Beyonce oldu. 9 dalda aday gösteriler Beyonce'yi altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

    Beyonce’nin 'Black is King' filmi için seslendirdiği şarkıyla en iyi film müziği kategorisinde aday gösterilirken, 'Brown Skin Girl' klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi.

    Şarkıcı ayrıca, Megan Thee Stallion’un Savage şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.

    79 adaylık ve 24 ödül

    ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.

    İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:

    • Yılın kaydı
      LACK PARADE (Beyoncé)
      COLORS (Black Pumas)
      ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)
      SAY SO (Doja Cat)
      EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
      DON'T START NOW (Dua Lipa)
      CIRCLES (Post Malone)
      SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)
    • Yılın albümü
      Chilombo
      Black Pumas (Deluxe Edition)
      Everyday Life — Coldplay
      Djesse Vol.3 — Jacob Collier
      Women in Music Pt. III — HAIM
      Future Nostalgia — Dua Lipa
      Hollywood’s Bleeding — Post Malone
      Folklore — Taylor Swift
    • Yılın şarkısı
      BLACK PARADE (Beyoncé)
      THE BOX (Roddy Ricch)
      CARDIGAN (Taylor Swift)
      CIRCLES (Post Malone)
      DON'T START NOW (Dua Lipa)
      EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
      I CAN'T BREATHE (H.E.R.)
      IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)
    • En iyi yeni sanatçı
      INGRID ANDRESS
      PHOEBE BRIDGERS
      CHIKA
      NOAH CYRUS
      D SMOKE
      DOJA CAT
      KAYTRANADA
      MEGAN THEE STALLION
    • En iyi pop solo performans
      YUMMY (Justin Bieber)
      SAY SO (Doja Cat)
      EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
      DON'T START NOW (Dua Lipa)
      WATERMELON SUGAR (Harry Styles)
      CARDIGAN (Taylor Swift)
      En iyi pop ya da ikili performans
      UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
      INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)
      DYNAMITE (BTS)
      RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)
      EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
    • En iyi geleneksel pop vokal albüm
      LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian
      TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)
      AMERICAN STANDARD (James Taylor)
      UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)
      JUDY (Renée Zellweger)
    • En iyi pop vokal albüm
      CHANGES (Justin Bieber)
      CHROMATICA (Lady Gaga)
      FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)
      FINE LINE (Harry Styles)
      FOLKLORE (Taylor Swift)
    • En iyi rock performansı
      SHAMEIKA (Fiona Apple)
      NOT (Big Thief)
      KYOTO (Phoebe Bridgers)
      THE STEPS (HAIM)
      STAY HIGH (Brittany Howard)
      DAYLIGHT (Grace Potter)
    • En iyi metal performans
      BUM-RUSH (Body Count)
      UNDERNEATH (Code Orange)
      THE IN-BETWEEN (In This Moment)
      BLOODMONEY (Poppy)
      EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)
    • En iyi R&B performansı
      LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)
      BLACK PARADE (Beyoncé)
      ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)
      GOAT HEAD (Brittany Howard)
      SEE ME (Emily King)
    Etiketler:
    Grammy ödülleri, Grammy, Beyoncé
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