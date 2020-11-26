Grammy'ye isyan eden The Weeknd'e Drake'ten destek

Önceki gece açıklanan 2021 Grammy Ödülleri’ne hiçbir dalda aday gösterilmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan ve Grammy Ödülleri'nin yozlaştığını iddia eden The Weeknd’e ünlü rap şarkıcısı Drake’ten destek geldi.

34 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, The Weeknd’in "Grammy'ler yozlaşmaya devam ediyor. Bana, hayranlarıma ve sektöre şeffaflığı borçlusunuz" eleştirisini sosyal medya sayfasına taşıyarak, Grammy Ödülleri’nin artık özelliğini kaybettiğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör The Weeknd (@theweeknd)'in paylaştığı bir gönderi

Drake, “Bence etkili müzik ve bu ödüller arasındaki kopukluktan dolayı her yıl şoke olmamıza izin vermemeliyiz. Bir zamanlar en yüksek tanınma biçiminin sanatçılar için artık bir önemi olmadığını kabul etmeliyiz” dedi.

Drake ayrıca, "Bu, zaman içinde geliştirebileceğimiz ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz yeni bir şeye başlamak için harika bir zaman" ifadesini de kullandı.