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    BTS

    Grammy adayı BTS, Billboard'un ana listesinde İngilizceyi ikinci sıraya itti; 42 yıllık rekor da kırıldı

    © AFP 2020 / JUNG YEON-JE
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202012011043321019-grammy-adayi-bts-billboardun-ana-listesinde-ingilizceyi-ikinci-siraya-itti-42-yillik-rekor-da/

    Artık ABD'nin en prestijli müzik listesinde, İspanyolca dışında, İngilizceyi geri planda bırakan bir dil daha var. Grammy adayı BTS'in 'Life Goes On' şarkısı Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk İngilizce olmayan parça olarak kayıtlara geçti. Grubun eylüldeki Billboard başarısının ardından sunulan askerlik teklifi de kabul edildi.

    BTS- ABD konseri
    © AFP 2020 / Rachel Luna
    Güney Koreli grup BTS'ten ABD'de yine bir ilk, Cumhurbaşkanı'ndan tebrik
    ABD'de dinlenme- radyolarda çalınma- satış rakamları başarısına göre oluşturulan ve müzik endüstrisindeki başarının en büyük kriterlerinden biri kabul edilen Billboard Hot 100 listesinin birinci sırasında ilk kez Korece bir şarkı var. 

    Eylülde tamamı İngilizce olan ilk şarkısı 'Dynamite' ile ilk defa bu listenin birinci sırasına yerleşen Güney Koreli grup BTS aynı başarıyı bu sefer kendi dillerindeki bir şarkıyla tekrarladı.

    Grubun 20 Kasım'da çıkan son albümü 'BE'nin çıkış parçası olan 'Life Goes On' (Hayat Devam Ediyor) listenin 62 yıllık tarihinde birinci sıranın sahibi olan ilk Korece şarkı oldu.

    Adını grubun bu yıl BM'deki konuşmasının sonunda da kullandığı 'Life goes on, let's live on'dan (Hayat devam ediyor, yaşamaya devam edelim) alan şarkı 20-26 Kasım arası ABD'de 14.9 milyon kez dinlendi. BE albümü de çıktıktan yalnızca 2 gün içinde 2 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

    Billboard'a göre BTS'in ve son albümünün diğer başarıları şöyle:

    BTS
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Güney Koreli grup BTS, ABD'de zirvede: İngilizce 12 yıldır ilk kez geriye düştü
    - Life Goes On listeye ilk sıradan giriş yapan ve İngilizce dilinde olmayan ilk şarkı olarak kayıtlara geçti. En son 2017'de Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin Justin Bieber'la düet yaptıkları İspanyolca şarkıları 'Despacito' İngilizceyi tahtından indirmişti ama Despacito listeye ilk sıradan girmemişti. Despacito'dan önce de 1996'da Los Del Rio'nun 'Macarena'sı, 1987'de Los Lobos'un 'La Bamba'sı İngilizce olmadığı halde ilk sırayı görmeyi başaran şarkılar olmuştu.

    - Life Goes On, İngilizce olmadığı halde listede ilk 10'a girmeyi başaran 20. şarkı. Bu 20 şarkının yedisi İspanyolca, beşi Korece, üçü Almanca, ikisi Fransızca, ikisi İtalyanca, biri de Japonca.

    - Şarkı aynı zamanda grubun son 3 ay içinde Hot 100 listesinin ilk sırasına yerleşen 3. parçası (Dynamite ve Savage Love'ın remix versiyonunun ardından). BTS ayrıca bu kadar kısa süre içinde 3 Hot 100 birinciliğine ulaşmış olmasıyla da 42 yıllık rekoru kırdı. Bundan önceki 'hız rekoru' 2 ay 3 hafta ile Bee Gees'e aitti (Aralık 1977- Şubat 1978- Mart 1978).

    - Grup, ilk 3 liste birinciliğini Beatles'tan beri bu kadar kısa zamanda elde eden de ilk sanatçı (1964-2 ay 3 gün).

    - BTS listeye ilk sıradan giren iki şarkısı bulunan ilk ikili/ grup.

    BTS, Dynamite şarkısı ile 63. Grammy Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Pop-Grup Performansı' dalında aday gösterilmişti.

    BTS'in rekorlar kıran Dynamite şarkısı klibinde giydiği kostümler bağış amacıyla açık artırmada satılacak.
    © REUTERS / Julien's Auctions
    BTS'in rekorlar kıran Dynamite şarkısı klibinde giydiği kostümler bağış amacıyla açık artırmada satılacak.

    Ülkenin tanınırlığına katkıda bulunan K-Pop yıldızlarının askerliği ertelemesine onay

    Bu arada resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Güney Kore'de K-Pop yıldızlarının askerliği ertelemesini sağlayacak tasarı Ulusal Meclis'in savunma komitesinin ardından genel kurul toplantısından da geçti. Buna göre ülkenin küresel çapta tanınırlığını artırmış olan K-Pop yıldızları, Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilecek.

    2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin Almanya'ya 2. golünü atan Son Heung-min
    © REUTERS / Michael Dalder
    Dünya Kupası'ndan Almanya'yı eleyen Güney Kore'nin yıldızını zorunlu askerlikten kurtarma seferberliği
    Askerlik yasasındaki ilgili değişiklik uzun süredir gündemde olmasına rağmen BTS'in eylülde Dynamite şarkısı ile Billboard Hot 100 listesine giren ilk Güney Koreli sanatçı olması sonrası resmiyete dökülmüştü.

    7 kişiden oluşan BTS'in en büyük üyesi Jin (Kim Seok-jin) 1992 doğumlu. Yeni değişiklik, Jin'e askerliğe gitmeyi 2 yıl daha erteleme imkanı sunuyor.   

    Grup üyeleri çağrıldıkları zaman askere gitmekten kaçınmayacaklarını birçok kez dile getirmişti. 

    Geçmiş savaşlardan ve Kuzey Kore tehdidinden dolayı militarizme büyük önem atfedilen Güney Kore'de erkekler 18-28 yaş arasında 2 yıl zorunlu askerlik yapmakla yükümlü.

    Spor ve sanat alanlarında uluslararası başarı sahibi vatandaşların askerlikten muaf olmasına izin verilen Güney Kore'de, müzik dünyasında sadece klasik müzik alanında uluslararası ödül alanlar yasa kapsamındaydı. 

    BTS, Kore kültürü ve dilini yurtdışında tanıttıkları için 2 sene önce hükümet tarafından kültür madalyasıyla ödüllendirilmişti.

    ​Milli futbolcu Son Heung-min, 2018 Asya Oyunları finalinde Japonya'ya attığı golle ülkesine kupayı kazandırmış, bu sayede kendisi ve takım arkadaşlarının yasa kapsamına dahil olmasını sağlayarak askerden muaf tutulmuştu.

     

    Etiketler:
    Güney Kore, Life Goes On, Dynamite, Grammy, Billboard, BTS
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