Maltepe'de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri öne sürülen iki kişi, ‘birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek’ suçundan tutuklandı. İki şüpheli ifadelerinde mağdur olduklarını ve Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ekibine saldıran şüpheliler: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti https://t.co/9AeSLLBvX5 pic.twitter.com/ZuEtSnDh7I — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 1, 2020

‘Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi kafama vurdu’

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.