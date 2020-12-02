People dergisi 'Yılın Kişileri'ni seçti

People dergisi, 2020 yılı için ABD'li oyuncu George Clooney'yi, ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'yi, şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Regina King'i 'Yılın Kişileri' olarak seçti.

ABD’de yayın yapan People dergisi, George Clooney, Dr. Anthony Fauci, Selena Gomez ve Regina King'i '2020 Yılın Kişileri' olarak belirledi.

Bu sabah yıl sonu olarak yayınladığı çift sayının bir parçası olarak listeyi açıklayan dergi, dört ünlüyü 2020 yılında yaşanan zorluklara karşı olumlu etkilerinden dolayı kutlayacağını duyurdu.

In this week's issue, PEOPLE introduces its 2020 People of the Year: George Clooney, Regina King, Dr. Anthony Fauci & Selena Gomez ✨ https://t.co/Y3whxiDseF pic.twitter.com/GdACmzVyZB — People (@people) December 2, 2020

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Clooney, Fauci, Gomez ve King, Cuma günü çıkacak sayının dergi kapaklarında ayrı olarak yer alacak.

Clooney, yakında çıkacak 'The Midnight Sky' filmi için Oscar'a aday gösterileceğine dair iddiaların yaptığı çalışmalarıyla da dikkati çekiyor. ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından Eşit Adalet Girişimi'ne (Equal Justice Initiative) 500 bin dolar bağışta bulunan ünlü aktör, İtalya, Londra ve Los Angeles'taki Kovid-19 yardımlarına 1 milyon dolar destekte bulunmuştu.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci ise çalkantılı koronavirüs salgını sırasında istikrarlı bir şekilde rehberlik yaptı ve pandemiyle mücadelede en önde gelen kişilerden biri oldu.

'Rare' adlı albümüyle listenin en başında oturan ve 'HBO'da yemek programı Selena + Chef'i sunan şarkıcı Gomez de insanların akıl sağlığı girişimlerine erişmelerini sağlamak için 10 yıl içinde 100 milyonu toplama hedefi önüne koyan ve şarkının kendi makyaj markası olan Rare Beauty üzerinden paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.

Eylül ayında Emmy ödülünü kazanan ve insanların ABD seçimlerine oy kullanmalarını teşvik bulunan oyuncu King, salgın sırasında pandemi sırasında marjinal topluluklara destekleme ve silahsız Siyahlara yönelik yapılan polis şiddetine son verme çağrısı yapmıştı.