Yavaş, 2020'de en çok dinlediği sanatçıları paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında 2020 yılında en çok dinlediği sanatçıları paylaştı. Müzik dinleme platformu Spotify'ın kullanıcılara özel oluşturduğu ve "wrapped" ismiyle sunulan listeyi paylaşan Yavaş'ın en çok Loreena McKennitt, Leonard Cohen, Adele, Geneviève Leclerc ve Pessenger dinlediği görüldü.
Öğrencilere önerdiği çalma listesinin de 30 bin 278 takipçi kazandığını belirten Yavaş, "Çocuklarım, Biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın listesi şu şekilde sıralandı:
- Loreena McKennitt
- Leonard Cohen
- Adele
- Geneviève Leclerc
- Passenger
Çocuklarım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 2, 2020
Biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var.
Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz.
Hepinizi çok seviyorum.😊#2020Wrapped pic.twitter.com/ENnLY9F285
Mansur Yavaş'ın öğrencilere önerdiği şarkılardan oluşan ve "Başarıya Giden Notalar" isimli çalma listesi ise Spotify'da 38 bin takipçiye ulaştı.
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