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    Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışı

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

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    https://tr.sputniknews.com/kultur/202012051043348620-cumhurbaskanligi-senfoni-orkestrasi-yeni-binasina-kavustu/

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binası, şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, unutulmaz bir konserle kapılarını açtı. Müzik kapsülü biçiminde inşa edilen binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

    Yıllardır süren inşaat mimari mucizeye dönüştü

    Ankara sakinleri yaklaşık 30 yıl boyunca şehrin ortasındaki bulunan boş bir arazide Mısır piramidine benzer garip beton bir yapı seyrediyordu. Yıllardır süren beton inşaat şehir peyzajının bir parçası haline geldi. Daha da beklenmedik olan, pandemiye rağmen inşaatın hızla tamamlanmasıydı. Böylelikle belki de Türkiye’nin en sıra dışı mimari yapısı ortaya çıkmış oldu. Ve bu yapı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na devredildi.

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sanat Yönetmeni Volkan Kıran, Sputnik’e açıklamasında, mimarlar Semra ve Özkan Uygur tarafından tasarlanan yeni binanın Sydney Opera Binası gibi eşsiz yapılarla karşılaştırılabileceğini söyledi. Yerleşkeye yukarıdan bakıldığında, su dolu bir kratere inen uzay gemisine benzediğini anlatan Kıran, yerleşkeyi boydan boya geçen cam çizginin, yerleşkenin Ankara’nın en önemli yapıları olan Anıtkabir ve Ankara Kalesi ile aynı çizgide bulunduğu anlamına geldiğini kaydetti.

    62.5 bin metrekarelik alanda yer alan yeni yerleşkede, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu çalışacak. Bina üç salondan oluşuyor: 2023 koltuk kapasiteli ‘Büyük Salon’, 500 koltuk kapasiteli ‘Mavi Salon’ ve 600 kişilik ‘Tarihi CSO Salonu.'

    Şef Cemi'i Can Deliorman, Sputnik’e açıklamasında, yeni bina açılışının 194 yaşındaki orkestra için tarihi bir olay olduğunu belirterek, “Burası artık bizim evimiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının, dünyanın bu ölçekteki nadir merkezlerden biri olmasının çok gurur verici olduğunu ve yeni zirveleri fethetmeye teşvik ettiğini söyleyen Şef Deliorman, yeni binanın en çok beğendikleri özelliğinin Prof. Wolfgang Fasold tarafından geliştirilen akustik sistemi olduğunu belirterek, “Şimdi birbirimizi çok güzel duyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışı
    © Sputnik
    Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışı

    Koronavirüs salgınının sona ermesi umuduyla gelecek yılın nisan ayından itibaren sanat festivallerini düzenlemeyi planladıklarını anlatan Şef Deliorman, “Repertuarımızın yaklaşık yüzde 35’i Türk bestecilerdir” diye ekledi.

    Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Türkiye'nin kültürel mirası

    Pandemiyle ilgili kısıtlayıcı önlemler nedeniyle ilk resmi konserde çok az seyirci vardı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve gazeteciler.

    Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada vahim boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, “Konser salonumuzun açılışını, başkentimizin, ülkemizin kültür ve sanat hayatı için son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi istedik” ifadelerini kullandı.

    1826’da 'Muzıka-ı Hümayun' adıyla kurulan Senfoni Orkestrası’nın bugüne kadar, ülkenin geçtiği tüm zorluklara rağmen sanatını aralıksız icra ettiğini anlatan Bakan Ersoy, orkestranın Türkiye’nin kültürel mirasının bir parçası olduğunu söyledi. Yapımında eşsiz teknolojilerin kullanıldığı ve özel akustik sistemin oluşturulduğu söyleyen Bakan Ersoy, binayı 'çocuklarımızın geleceğinin temeli' olarak nitelendirdi.

    Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışı
    © Sputnik
    Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışı

    Rus besteciler olmadan olmaz

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Özgür Balkız, Sputnik’e açıklamasında, repertuvarlarında Çaykovskiy, Şostakoviç, Rahmaninov gibi Rus bestecilere ait çok sayıda eserin bulunduğunu belirterek her yıl Rusya’dan sanatçılar davet ettiklerini söyledi. Seneye Ankara’da meşhur Rus müzisyenler Denis Matsuyev, Yuriy Başmet, Nikolay Luganskiy, Aleksandr Rudin, Vadim Repin, Andrey Gorbaçev’i görmek istediklerini dile getiren Balkız, her biriyle görüştüklerini söyledi.

    Sovyet öğretmen Viktor Pikaizen ile keman çalıştığını anlatan Balkız, Rus klasik müziğini sevdiğini ve ‘Melodiya’ şirketinin çıkardığı plak koleksiyonuna sahip olduğunu belirterek, “Rusça öğrenmek istiyorum” dedi.

    Orkestranın Rusya'dan gelen armağana hayranlık dolu tepkisi

    Vladimir Spivakov Uluslararası Hayır Fonu’nun Türkiye Temsilcisi Amina Aygistova, Çaykovskiy’in Dördüncü Senfoni’nin 1946 yılına ait partisyonunu Şef Deliorman’a hediye etti. Meşhur Sovyet ve Gürcü şef Cansug Kahidze’ye ait ve onun kişisel notlarını içeren partisyon, şaşkına dönen müzisyenlerin alkışları altında sunuldu.

    Aygistova, tarihi değeri Deliorman’a sunarken, “Düşünsenize, 1946, savaş yeni bitti, her yer yıkım, ama ülkenin genelinde Çaykovskiy çalsın diye Dördüncü Senfoni'nin 3 bin kopyası basılıyor” diye konuştu.

    Şef Deliorman da bu senfonin mutlaka Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın repertuvarına dahil edileceği, partisyonun da yerleşkenin müzesinde yer alacağı sözünü verdi.

    Etiketler:
    Cemi’i Can Deliorman, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Açılış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
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