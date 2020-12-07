Netflix, The Crown dizisine kurmacadan ibaret olduğu uyarısını koymayı reddetti

Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan 'The Crown' (Taç) dizisine ‘kurgu uyarısı’ koyma talebini reddetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Netflix, The Crown'ı her zaman bir drama olarak sunduğunu, izleyicilerin bunun tarihi olaylara dayanan bir kurgu olduğunu anladıklarından emin olduklarına dair bir açıklama yaptı.

Netflix declines to flag up to viewers that The Crown is fiction, UK media reports https://t.co/3kcEjSHnVC pic.twitter.com/MRgOQvNHMA — Reuters (@Reuters) December 6, 2020

​

Açıklamada, “Sonuç olarak, ihtar ekleme planımız yok ve buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden başta olmak üzere birçok isim, ABD'li şirketin, senaryonun izleyicilere kraliyet ailesi hakkında yanlış ve zarar verici bir izlenim verme riski taşıdığını belirtmişti.

Bakan Dowden, 'The Crown'ın tarih dersi yardımcı kitabı olmadığını izleyicilere net şekilde bildirmekle yükümlü olduğunu dile getirmişti.

Hükümet kaynakları, Dowden'in şirkete 'çok güzel hazırlanmış ve oynanmış bir dizi ancak Netflix'in bir kurgu olduğu konusunda çok açık olması gerektiğini' yazdığını açıklamıştı.

Uyarı eklenmesi gerektiğini savunan bir diğer isim ise dizi oyuncularından ve Prenses Margaret'i canlandıran Helena Bonham-Carter, bunun 'ahlaki bir sorumluluk' olduğunu ifade etmişti.

Eleştiriler neden başlamıştı?

Birçok İngiliz izleyicilerinin beğenisini kazanan dizi, son sezonunda, kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana'ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahneler yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu.

Guardian gazetesinden köşe yazarı Simon Jenkins, Dördüncü sezona 'uydurma ve hakaret içermekle" yönelik eleştirilerini yöneltmişti.