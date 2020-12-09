Kayıt
14:17 09 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dünyanın en uzun soluklu dizisi 'Coronation Street', 60 yaşında

    © AFP 2020 / ANDREW YATES
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1043367561_0:0:3001:1688_1200x675_80_0_0_666e6be96aad6fc367995ee31dbfaa75.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202012091043367788-dunyanin-en-uzun-soluklu-dizisi-coronation-street-60-yasinda/

    Dünyanın en eski televizyon dizisi 'Coronation Street' 60. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Dizinin yıldönümü için İngiltere'de bir dizi kutlama organize edildi.

    10 yıl önce 'dünyanın en uzun soluklu televizyon dizisi' unvanını alan samimi işçi sınıfı dizisi 'Coronation Street', sosyal değişimlere ve salgına meydan okuyarak 60. yılını kutluyor.

    Dizinin 60. yıl kutlamaları kapsamında, İngiltere'de çekimlerin yapıldığı yerin yakınındaki Salford Katedrali, dizinin vefat eden yaratıcısı Tony Warren'ın anısına iki dakika boyunca çan çalacak. Royal Mail ise dizinin klasik sahnelerinin basıldığı pulları piyasaya sürdü.

    Yapımcılar ise kutlamalar için özel bir 60. yıl bölümü hazırladıklarını fakat pandemi koşullarında istedikleri çekimleri yapamadıklarını duyurdu.

    Dizi, bölümlerinin 20 milyondan fazla izlendiği 1980'ler ve 1990'lardaki en parlak döneminden uzak olsa da bugün hala internet üzerinden izleyenler dahil 7-8 milyon kişi tarafından izleniyor.

    İngiltere'nin kuzeyindeki Weatherfield adlı kurgusal bir kasabada bir köşe dükkanı ve pub etrafında dönen dizi, ilk olarak 7 Aralık 1960'da yayınlandı. Dizinin yalnızca birkaç ay sürmesi bekleniyordu ancak ilk bölümden itibaren büyük ilgi uyandırdı.

    O zamandan beri şov, huysuz ve güçlü kadın karakterleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve nostaljik temalı trompet jeneriği ile, ITV kanalının en beğenilen şovlarından biri olarak yerini korudu.

    ITV başkanı John Whiston, Coronation Street'i 'keskin kuzeyli nüktelerini aşinalıkla harmanlayan bir insanlık rehberi' olarak tanımladı. Dizinin odağını ise 'güçlü kadınlar ve beceriksiz erkekler' olarak tarif etti.

    Karakteristik olarak İngilizce olsa da dizinin uluslararası bir izleyici kitlesi var. Özellikle Kanada'da 1960'lardan beri CBC'de yayınlanıyor. CBC'nin eğlence, olgusal ve spor programcılığından sorumlu genel müdürü Sally Catto, "Kanadalı nesiller evlerinde Corrie ile birlikte büyüdü" dedi.

    'Ülkemizde siyasi bölünmeleri aşabilecek bir şey varsa o da bizim Coronation Street sevgimizdir'

    Coronation Street'in ‘ulusal bir değer’e dönüşmesi,  toplumsal alandaki rolünü de büyüttü.

    Margaret Thatcher, 1990 yılında başbakan iken seti ziyaret etti.

    Geçen hafta ise Medya ve veri bakanı John Whittingdale, parlamentoda yaptığı konuşmada koronavirüs önlemlerinden bahsederken dizide yer alan Rovers Return barının 'Yalnızca gel al' hizmeti verebileceğinden bahsetti.

    1998'de İşçi Partisi başbakanı Tony Blair, sahtekarlıktan haksız yere hapse atılan Deirdre Rachid karakterinin davasıyla ilgili bir soruşturma emri verdiğini söylediğinde, kurgu ile gerçek arasındaki sınır bulanıklaştı. Gerçek hayatta Blair'in kayınpederi Tony Booth dizinin eski bir oyuncusuydu.

    Prenses Diana, Princess of Wales Plate adlı yarışmanın ödüllerinin bir tanesini kazanan takımla konuşurken. Sidney, 1988.
    © AFP 2020 / Patrick Riviere
    Britanya'da 'Muhteşem Yüzyıl' sendromu: Netflix'e 'The Crown dizisine kurmacadan ibaret olduğu uyarısını koy' ihtarı
    Geçmişte dizide rol almış parlamento üyesi Tracy Brabin ise "Ülkemizde siyasi bölünmeleri aşabilecek bir şey varsa o da bizim 'Coronation Street' sevgimizdir'' dedi.

    İlkler ve eleştiriler

    Eleştirmenler diziyi, karakterinin ve sert mizahının bir kısmını kaybetmekle ve reyting kazanmak için sansasyonel olaylara başvurmakla suçladı.

    Sunday Times eleştirmeni Gillian Reynolds ağustos ayında "Her zaman güçlü kadınlarla ilgiliydi. Son on yılda karakterden dramatik aksiyona geçtiler" yorumu yaptı. 

    Yine de dizi, 1990'ların sonlarında bir İngiliz pembe dizisindeki ilk trans karakter olan Hayley Cropper da dahil olmak üzere çığır açan karakterleri ile hep övgü aldı.

    Etiketler:
    Margaret Thatcher, Tony Blair, Salford, ITV, Britanya, Coronation Street, Dizi, Televizyon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Angela Merkel
    Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesini yayınladı: Zirvedeki isim değişmedi
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet