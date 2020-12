İngiliz dilinin yazarları rahat nefes aldı: 'Bu yıl yeterince felaket var' diye Kurmaca Kötü Seks Ödülü iptal edildi

Britanya merkezli İngilizce edebiyat dergisi Literary Review, 1993'ten beri her yıl verdiği Kurmaca Kötü Seks Ödülü ile tanınır. Ancak 2020'de küresel felaketler birbirini izlerken, dergi, bu yılın ödülünü iptal etmeye karar verdi.

Literary Review, gelecek yıla erteleme kararını, bu yılın, edebiyatın kötü seks anlatımıyla katkısına mahal bırakmayacak kadar nahoş olmasıyla gerekçelendirdi.

Jüri heyeti, "Halk bu yıl bir de kötü sekse maruz kalması haklı çıkarılamayacak kadar çok fazla kötü şeye uğradı" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamayla cinsel sulara yelken açmış pek çok yazarla yayıncı rahat nefes alsa da, jüri, 2020 ödüllerinin iptalinin, edebiyatçılara kötü seks yazma izni olarak algılanmaması, pandemi kapanmasında yazarların kendilerini kötü seks yazımına kaptırmaması uyarısını ihmal etmedi.

Dergi, İngilizcedeki en kötü seks yazımını ödüllendirmekle amacını, 'yılın en korkunç cinsel tasvir sahnesini onurlandırmak ve modern kurmacadaki cinsel betimlemenin kötü yazılmış, gereksiz veya düpedüz utanç verici pasajlarına dikkat çekmek' olarak sunuyor.

1993'te dönemin Literary Review yayın yönetmeni, aynı zamanda ünlü romancı Evelyn Waugh'un oğlu Auberon Waugh ile eleştirmen Rhoda Koenig, bu ödülü koyduklarını açıklarken, yazarlarla yayıncıları diğer yönlerden sağlam edebiyat eserlerine cinsel yönden inandırıcı olmayan, yarım yamalak, utanç verici ve sıkıcı sahneler sokmaktan kibarca vazgeçirmek istediklerini belirtmişti.

Geçen yıl ödülü paylaşan Didier Decoin'in 'The Office of Gardens and Ponds' "Miyuki pençelerini büken küçük bir maymunu uyarıyor gibi hissediyordu kendini" ifadesiyle dikkat çekerken, John Harvey'in 'Pax'ı da 'şiddetle sarılmayla ikiyi teke lehimlermişçesine birbirini kucaklayan' karakterleriyle öne çıkıyordu.