National Interest, insanlık tarihindeki en kanlı savaşları yazdı

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, insanlık tarihinde en fazla ölümle sonuçlanan savaşlar oldu. Ancak tarihte ölüm oranı açısından onlarla karşılaştırılabilecek başka savaşlar da yaşandı. ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’in yazarı Peter Suciu, bu konuda bir makale kaleme aldı.

Peter Suciu, Birinci Dünya Savaşı'nın (1914-1918) 40 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nın (1939-1945) ise 60 ila 80 milyon insanın hayatına mal olduğunu ifade etti.

Moğol fetihlerinin (1206-1368) sonucunda toplamda 40 milyona yakın insanın öldüğünü belirten makalenin yazarı, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda Çin'de yaşanan bir dizi silahlı çatışmanın aynı sayıda cana mal olduğuna dikkat çekti.

The National Interest'teki yazıya göre Taiping ayaklanması (1850-1864) sırasında Çin'de 20 ila 30 milyon insan öldü, Çin'in Shaanxi ve Gansu eyaletlerindeki Dungan ayaklanması (1862-1869) ve Japon-Çin Savaşı (1937-1945) yaklaşık 20 milyon insanın canını aldı.

Suciu, Meksika'nın İspanyol İmparatorluğu tarafından fethi sırasında yaklaşık 24.3 milyon insanın öldüğünü ve Timur’un (1370-1405) seferlerinin 20 milyondan fazla can aldığına vurgu yaparak, Avrupa'daki Otuz Yıl Savaşları’nın (1618-1648) 11.5 milyon, Napolyon Savaşları'nın (1803-1815) yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.

Kore Savaşı (1950-1953) 4.5 milyon, Vietnam Savaşı (1964-1975) yaklaşık 4.3 milyon insanın hayatına mal oldu.

İber Yarımadasın’da süren savaşlarda 800 yılda yaklaşık 7 milyon, Yüz Yıl Savaşları’nda (1337-1453) 3.3 milyon, Antik Roma ve Kartaca arasındaki Pön Savaşları’nda (M.Ö. 264-146) yaklaşık 1.8 milyon insan öldü.

Makaleye göre, M.Ö. birinci yüzyılda Roma Cumhuriyeti ile Galya kabileleri arasındaki savaşta yaklaşık 1 milyon, M.S. birinci yüzyılda Romalılar ve Yahudiler arasındaki savaşlarda ise 2 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.