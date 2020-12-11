Gizemli sokak sanatçısı Banksy’den yeni bir koronavirüs grafitisi: 'Hapşu'

Sokak sanatının efsanevi ismi Banksy, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yeni bir esere imza attı. Gizemli sanatçı, ‘hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserde, Kovid-19 önlemlerini hapşırırken tükürük saçan yaşlı kadın ile anlattı.

Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy, İngiltere’nin Bristol kentinde bir evin duvarında hapşırırken takma dişlerinin ağzından fırlayan yaşlı bir kadının çizildiği grafitinin kendisine ait olduğunu doğruladı.

Esanevi sokak sanatçısı, hapşu anlamına gelen “Aachoo!!” adını verdiği ve Totterdown'da Vale Caddesi'ndeki yarı müstakil bir evin duvarında çizdiği grafitinin fotoğrafını dün Instagram hesabından paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Banksy (@banksy)'in paylaştığı bir gönderi

Sanatçı, 3 fotoğrafın olduğu paylaşımda, hapşırma sonucu bastonunu ve çantasını da düşüren kadın, hem bir çöp kutusunu devirmesine hem de bir adamın şemsiyesinin uçmasına neden oluyor gibi kurgu da yaptı.

Ülkenin en dik yokuşlu cadde

Grafitinin çizildiği ve 22 derecelik eğimle İngiltere'nin en dik yokuşlu olan Vale Caddesi'nde, Paskalya'da yumurta yuvarlama yarışmaları yapılıyor.

Yakın bir zamanda grafitin çizildiği evde bir oda kiralayan mobilya üreticisi 28 yaşındaki Fred Loosmore, PA Media haber ajansına yaptığı açıklamada, koruma amacıyla resmin üzerine şeffaf bir koruma koyduğunu söyledi.

'Evin sahibi için ilginç olacak'

Yakınlarda yaşayan 47 yaşındaki Jason Bartlett, Perşembe günü insanların resmi görmek ve fotoğrafını çekmek için geldiklerini anlatarak, "Haberlerde duydum, benim de gidip bir bakmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

Bartlett "Sanırım, evin sahibi her kimse, onun için ilginç olacak" diye ekledi.

Pandemide yaptığı ilk çalışma değil

Söz konusu eser, Banksy'nin koronvirüs pandemisi sürecinde yaptığı ilk çalışma değil. Sanatçı ekim ayında, Lenton Nottingham'da bir duvarda çizilen, hulahup yapan bir kızın grafitiyi de çizdiğini açıklamıştı.

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Gizmeli sanatçı Temmuz ayında da hapşıran ve maske takan farelerin olduğu ve "Eğer maske takmazsan, Londra Metrosu'na binemezsin" adlı grafitiyi çizmişti. Ancak eser, Londra'da 2001 yılından bu yana şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı Transport for London tarafından grafiti karşıtı politikaları çerçevesinde kaldırılmıştı.

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Kimliği bilinmezse de Banksy nisan ayında koronavirüs karantinası nedeniyle evinde yaptığı bir çalışmayı paylaşmıştı. Bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eserin altına “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” ifadeleri yazılmıştı.