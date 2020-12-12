İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sanatçılara destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür sanat üretiminin devam etmesi ve mağduriyet yaşayan sektör emekçilerinin desteklenmesi için iki kademeli bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Buna göre hijyen önlemleri alınarak yapılabilecek dijital ve gezici etkinlikler ile İzmir’de üretimin sürmesi sağlanacak, yereldeki kültür-sanat üreticilerinin sosyal yardım talepleri de karşılanacak.

Soyer konuya ilişkin, "İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın aldık, tiyatro gösterimleri için salonlarımızın kiralarını yarı yarıya düşürdük, eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

'Dayanışmaya 100 müzisyenle başladık'

Evrensel'de yer alan habere göre, birinci eylem planının hijyen önlemleri alınarak yapılabilecek dijital ve gezici etkinlikler ile üretimin devam etmesi olduğunu söyleyen Soyer, “İkinci eylem planımız ise kültür-sanat üreticilerimizin Kültür Ofisi Masamızın yönlendirmesiyle sosyal yardım taleplerinin karşılanması olacak. Bu dayanışmaya 100 müzisyenle başladık ve pandemiden etkilenen tüm sanat üreticilerimizle bu ağı büyüteceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca Soyer alana yönelik katkılarının da bilgisini vererek, “İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın aldık, tiyatro gösterimleri için salonlarımızın kiralarını yarı yarıya düşürdük, Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yaptık ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık” dedi.

'Dayanışma günden güne büyüyecek'

İzmir’de kültür sanat emekçilerinden müzisyen Mertcan Titiz de konuyla ilgili, “İlk etapta zaten bizim iki tane en temel talebimiz vardı. Bunlardan birincisi ihtiyaç sahibi müzisyenlerin belediyenin sürdürdüğü askıda gıda, fatura ve kira gibi hizmetlerinden faydalanabilmesi. Bu konuda ise müzisyenlerin doğrudan ulaşıp yardım alabileceği, bilgi edinebileceği Kültür Sanat Dairesi bünyesinde bir masa oluşturulmasını talep ettik. Bunun çalışmaları bitmek üzere. Şuan Roman dernekleri ile yapılan bir çalışmada ürün de ortaya koyarak hem söyleşi hem de orkestra, koro eşliğinde internet üzerinden yayınlanacak bir çalışma başladı. Devamı için Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği ile biz 22 Eylem grubu olarak istişare kuruluyla daha fazla müzisyene dokunmaya çalışılıyoruz. 100 müzisyenle başlayan dayanışma günden güne büyüyecek” diye konuştu.