George Clooney, avukat eşiyle evliliğini kendisini Hitler'e benzeten Boris Johnson'a borçlu olduğunu söyledi

Hollywood yıldızı, 'Elgin Mermerlerinin' Yunanistan'a iadesini talep edince Başbakan Boris Johnson'ın kendisini Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetmesinin evliliğinde oynadığı rolü anlattı. Clooney "Ona teşekkür notu ve tarak göndereceğim" esprisini yaptı.

Ünlü oyuncu George Clooney, Britanya'dan Osmanlı döneminde Atina'daki Parthenon Tapınağı'ndan çaldığı 'Elgin Mermerlerinin' Yunanistan'a iadesini talep ettiği için kendisini Nazi lideri Adolf Hitler'e benzeten Başbakan Boris Johnson'a teşekkür etti.

George Clooney: Why we owe our domestic bliss to ... Boris Johnson https://t.co/BZ2RN0R5uD — The Guardian (@guardian) December 13, 2020

2014'te Londra'da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin sanat eserlerini yağmalamasını önlemeye çalışan müttefik kuvvetler birliğinin maceralarını anlatan The Monuments Men isimli filminin tanıtımı yapan Clooney, 19. yüzyılda Lord Elgin'in kaçırdığı ve hala British Museum'e sergilenen Parthenon'un 2500 yıllık heykellerinin Atina'ya geri verilmesini savununca, dönemin Londra Belediye Başkanı Johnson'ın şimşeklerini çekmişti.

Antikalıklarıyla tanınan Johnson, Hollywood yıldızını şu sözlerle hedef almıştı.

"Birinin acilen Clooney’nin kafasının kırılan mermerlerine restorasyon yapması lazım. Bu Clooney'nin savunduğunun, Hitler'in Londra'nın kültürel hazineleriyle ilgili gündeminden alta kalır yanı yok."

George Clooney recalls time Boris Johnson compared him to Hitler https://t.co/kuddPEHfJI — The Independent (@Independent) December 13, 2020

Haftasonunda İngiliz gazetesi The Observer'a konuşan Clooney, mutlu evliliğini, anlaşmasız Brexit fanatikliğiyle sivrilen Muhafazakar Parti liderinin o dönemdeki bu çıkışına borçlu olduğunu belirtti.

Johnson'ın kendisi için müthiş bir şey yaptığını, zira bu çıkışıyla daha sonra evlenerek birlikte iki çocuk yaptığı Lübnan kökenli Britanyalı insan hakları avukatı Amal Alamuddin ile ilişkisinin derinleşip kalıcılaşmasını sağladığını anlatan oyuncu-yönetmen-yapımcı, şunları söyledi:

"O zaman Amal'la gizlice çıkıyorduk. Kimse bilmiyordu. Söylediklerimle ilgili büyük gümbürtü koptu ve ben o akşam Amal ile yemek için buluşacaktım."

O gece Yunanistan'ın 'Elgin Mermerleri'nin iadesini sağlaması için tuttuğu avukat olan Amal'ın konuyla ilgili kendisini derinlemesine bilgilendirdiğini, bu sırada birbirlerine daha çok bağlandıklarını ve ilerde birlikte yürütecekleri uluslararası kampanyaların da temellerini attıklarını aktaran Clooney, kafası ve hayatı kadar saçları da dağınık Başbakan Johnson için şunları söyledi:

"Ona bir not göndereceğim. Teşekkür notu. Ve bir de tarak..."