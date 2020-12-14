'Tinker Tailor Soldier Spy'ın yazarı John le Carré hayatını kaybetti

Türkiye'de Köstebek adıyla bilinen 'Tinker Tailor Soldier Spy' romanının ve daha çok sayıda casusluk romanının yazarı John le Carré 89 yaşında hayatını kaybetti.

Soğuk Savaş dönemini anlatan eserleriyle bilinen ünlü casusluk romanı yazarı John le Carré yaşamını yitirdi. Ailesi ünlü yazarın Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carré'yi 'İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi' olarak nitelendirdi.

Geller, "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi. Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Köstebek adıyla bilinen ünlü Tinker Tailor Soldier Spy sinema filminin senaryosu, yazarın aynı isimli kitabından uyarlanmıştı. Bunun dışında yazarın 12 eseri daha sinema, yelevizyon ya da radyo için uyarlandı. Ünlü yazarın kitapları bugüne kadar çok sayıda dile çevrildi.

Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı olan le Carré 1963 yılında yazdığı Soğuktan Gelen Casus kitabıyla dünya çapında tanınmıştı.

John le Carre'nin Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları şöyle:

Casusun Mirası, Köstebek, Single ve Oğlu, Küçük Trampetçi Kız, Ölüme Çağrı, Casuslar Mücadelesi, Gece Müdürü, Gizemli Melodi, Cinayetin Parıltısı, Hain, Güvercin Tüneli.





