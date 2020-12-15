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    Hasan Ali Toptaş

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hasan Ali Toptaş'a verilen ödülü iptal etti

    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu edebiyat dünyasında tartışılan taciz iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hasan Ali Toptaş'a verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün iptal edildiği duyuruldu.

    TGC, Hasan Ali Toptaş'a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün iptal edildiğini duyurdu.

    TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

    "Kadınlar çalışma yaşamının her kademesinde başarıyla yer almaktadır. Karşılarındaki en önemli engellerden birinin işin zorluğu değil, iş hayatında karşılaştıkları cinsel tacizler olduğu ortadadır ve bunun her gün birçok örneği kamuoyuna yansımaktadır.

    Kadınlara, erkeklere, çocuklara yönelik şiddet, cinsel içerikli, bedensel, sözlü saldırı ve bezdiri içeren her türlü davranış taciz ve suçtur.

    Günümüzde yasal düzenlemelerle engellenmeye çalışılan cinsel tacize karşı toplumun her bireyi ve kurumu karşı çıkmakla sorumludur.

    TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu bu konuda yıllardır bir çalışma yürütmektedir. Hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu ile hem kadın habercilerin yaşadıkları sorunlar gündeme taşınmış, hem de kadın haberlerinin nasıl hazırlanması ve medyada nasıl yer alması gerektiği ile ilgili ilkeler ortaya konulmuştur.

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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son günlerde edebiyat alanında gündeme gelen bazı yazarların isimlerinin geçtiği cinsel taciz iddialarını gündemine alarak değerlendirmiştir. Bu yazarlardan biri olan Hasan Ali Toptaş 2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü almıştı.

    Hasan Ali Toptaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar da dikkate alınarak konu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu TGC internet sitesindeki 2013 TGC Sedat Simavi Ödülleri’ni kazananlar listesinden Hasan Ali Toptaş’ın adının kaldırılarak verilen Edebiyat Ödülü’nün iptal edilmesine karar vermiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her türlü şiddet ve tacizin karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Ne olmuştu?

    Edebiyat dünyasında geçmişte yaşanan taciz vakaları yeniden gündeme gelmiş ve çok sayıda kadın kendilerini taciz eden ünlü erkek yazarları ifşa etmeye başlamıştı.

    Yazar Pelin Buzluk da Hasan Ali Toptaş tarafından taciz edildiğini açıklamıştı.

    Açıklamanın ardından Everest yayınları Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdıklarını belirtmiş, yapımcı Müge Büyüktalaş da Toptaş'ın romanından uyarlanan ‘Kuşlar Yasına Gider’ film projesini iptal ettiklerini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Hasan Ali Toptaş, Cinsel taciz, Ödül, Sedat Simavi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
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