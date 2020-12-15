BluTV'den 'Çıplak' dizisinin yayından kaldırılması hakkında açıklama

BluTV, 'Çıplak' dizisinin yayından kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.

BluTV, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' dizisinin yayından kaldırılması hakkında açıklama yaptı.

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" denildi.

BluTV, tartışmaların ardından sessizliğini bozarak #Çıplak'ın platformdan kaldırılmasına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamanın, platformun arşivindeki diğer yapımlara da bakınca tatmin edici olduğunu söylemek hayli güç. pic.twitter.com/OYbyVnNKD7 — FilmLoverss (@filmloverss) December 15, 2020

Dizinin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekmişti.