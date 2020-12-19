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    İBB: Zaman, Yerebatan Sarnıcı’nın aleyhine işliyor

    © AA
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202012191043433838-ibb-zaman-yerebatan-sarnicinin-aleyhine-isliyor/

    İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından Yerebatan Sarnıcı’ndaki gergi güçlendirme projesi, Koruma Kurulu tarafından onaylanmadığı için gerçekleştirilemiyor.

    Bianet'in haberine göre, çökme tehlikesi bulunan Dünya Miras Listesi’ndeki Yerebatan Sarnıcı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  hemen uygulama yapmak üzere gergi güçlendirme projeleri hazırladı.  

    Proje, onay alması zorunlu olan Koruma Bölge Kurulu’na 23 Ekim 2020’de iletildi. Bu tarihten bu yana geçen 57 günlük süre geçmesine rağmen çalışma henüz onaylanmadı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yapının mevcut risk durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için yarın (20 Aralık 2020, Pazar)Yerebatan Sarnıcı’nda bir basın açıklaması yapacak.

    © DHA
    Yerebatan Sarnıcı'nda çökme riski: 'Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok'

    İstanbul'un en önemli tarihi hazinelerinden birisi olan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılından bu yana bir restorasyon çalışmasına konu ediliyor. İBB yönetimi restorasyonu, tarihi yapının kimliğine uygun olarak titiz bir şekilde sürdürüyor.

    Restorasyon çalışmaları sürerken daha önce fark edilmeyen gergi sisteminin sütun içlerinde devam etmediği görüldü. Bu tespit neticesinde derhal sütunları birbirine bağlayan bir gergi sisteminin yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

    Koruma kurulu gündeme almıyor

    Bu koşullar altında İBB, gergi güçlendirme projelerini hazırlayarak hemen uygulama yapmak üzere onay alması zorunlu olan koruma bölge kuruluna 23 Ekim 2020 tarihinde iletti. Söz konusu tarihten bu yana geçen 57 günlük süre içerisinde projenin henüz onaylamaması, Yerebatan Sarnıcı'ndaki risk durumu açısından İBB yetkililerini endişelendirdi. 40 gün boyunca Koruma Kurulu tarafından gündeme alınmayan projeler, 52. günün sonunda da onaylanmadı.

    © AA
    Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Yerebatan Sarnıcı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor

    Bunun üzerine İBB,  tekrar 09 Aralık 2020 tarihinde Koruma Bölge Kurulu'na üç profesör ve 1 doktorun imzaladığı değerlendirme raporu gönderdi. Bu rapora ek olarak, 18 Aralık 2020 tarihinde Koruma Kurulu talebi üzerine restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişilerden oluşan bir heyetçe onaylanan projeler, tekrar iletildi.

    Kurul iddiaları kabul etmemişti

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca yapılan yazılı açıklamada Yerebatan Sarnıcı'nın birinci grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğu ve Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığı hatırlatılmış ve iddialar kabul edilmemişti.

    Etiketler:
    İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, Yerebatan Sarnıcı
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