2021 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'na başvuru kabulü başladı

Ukrayna'da görevi başındayken hayatını kaybeden Rossiya Segodnya medya grubunun savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan yarışmaya tüm dünyadan genç muhabirlerin başvuruları, geleneksel olarak Stenin’in doğum gününde (bugün) kabul edilmeye başlandı.

18 ila 33 yaş arasındaki profesyonel fotoğrafçılar, çalışmalarını yarışmanın web sitesine gönderebiliyor. Yarışmaya ‘Ana Haberler’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’ ve ‘Portre. Zamanımızın Kahramanı’ olmak üzere dört daldan seri ve bireysel fotoğraflar katılıyor. Her dal için yapılan başvuruda bir bireysel ve bir seri çalışma sunulabiliyor. Başvuru kabulü 28 Şubat 2021 gün sonuna kadar açık.

Yarışmanın 2021 ödülleri her dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük için 125 bin ruble (~13 bin TL), 100 bin ruble (~10,5 bin TL) ve 75 bin ruble (~8 bin TL) olacak. Stenin Yarışması'nın en yüksek ödülü olan Grand Prix’i kazanan yarışmacı ise 700 bin rublenin (~72,3 bin TL) sahibi olacak.

Yarışmayı kazananların çalışmalarının dünya turnesi Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu'da birkaç düzine kenti kapsıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York genel merkezi 2018’den bu yana yarışmanın sergi alanlarına dahil edildi. Yarışmada yer alan çalışmalar ayrıca 2019'dan beri Strazburg'daki Avrupa Konseyi'nde de sergileniyor.

UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından Rus savaş muhabiri Stenin’in hayatını kaybettiği 2014 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçıları desteklemeyi ve kamuoyunun dikkatini modern foto muhabirliğinin görevlerine çekmeyi amaçlıyor.

Bu yıl United Shanghai Media Group, China Daily gazetesinin İnternet portalı, Arap haber holdingi El-Meyadin TV ve dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) yarışmanın çeşitli dallarının partneri oldu.