Ayık geçen 45. yılını kutlayan Hopkins'ten alkol bağımlılarına çağrı: Cesur olun

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, genç hayranları başta olmak üzere alkol ve madde bağımlılarına umut dolu bir mesaj göndererek, alkolsüz ve ayık geçen 45. yılını kutladı. Hopkins, "Vazgeçmeyin ve savaşmaya devam edin, cesur olun ve muazzam güçler sizin yardımınıza gelecek" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Minnettarlıkla, 45 yıllık ayıklığımı kutluyorum” notuyla kısa bir video paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'nin zor bir yıl olduğunu belirten Hopkins, "45 yıl önce bugün, bir uyanma çağrısı aldım. Sonunu hiç düşünmeden, ölümüne aşırı derecede içiyordum. Küçük bir mesaj aldım; 'Yaşamak mı istiyorsun yoksa ölmek mi? Ben de yaşamak istedim" ifadelerini kullandı.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

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O zamandan beri arada 'kötü günler' de yaşadığını, bazen şüphe de duyduğunu belirten aktör, güçlü olmak için mücadelenin önemini vurguladı.

'Bugün, dün onun için çok endişelendiğiniz yarındır'

"Bugün, dün onun için çok endişelendiğiniz yarındır" diye devam eden 82 yaşındaki tecrübeli oyuncu, “Siz gençler, orada kalın. Vazgeçmeyin ve savaşmaya devam edin, cesur olun ve muazzam güçler sizin yardımınıza gelecek" diye konuştu.

Yarın 83 yaşına girecek Hopkins, 2021 yılının daha iyi olacağı konusunda umutlu olduğunu da ifade etti.