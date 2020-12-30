Biri hurdacıda, diğeri tünel inşaatında bulunmuştu: 'Mızrak uçları Trabzon'un tarihini 5 bin yıl daha erkene çekti'

Trabzon’da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 30 santimetre uzunluğa sahip mızrak uçlarını inceledi. Eserlerin, geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu öğrenildi. Trabzon'un tarihine ışık tutacak mızrak uçlarının statü göstergesi olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, şunları söyledi:
- KTÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül: "Trabzon'un tarihini artık milattan önce 4. bin yılın sonu yada daha rahat bir şekilde 3. bin yılın başına kadar geri çekebiliriz. Trabzon kentinin tarihi 5 bin yıl daha erkene çekilmiş oldu."
- Trabzon Doğal ve Tarhi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz: "Trabzon tarihi yeniden yazılıyor ve bundan sonra başka buluntularla birlikte inşallah daha da öteye Trabzon tarihini taşıma şansımız olacak. Çok sevindirici bir konu Trabzon için."
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