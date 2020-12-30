Biri hurdacıda, diğeri tünel inşaatında bulunmuştu: 'Mızrak uçları Trabzon'un tarihini 5 bin yıl daha erkene çekti'

Trabzon'da biri hurdacıda, diğeri tünel inşaatında olmak üzere 5 bin yıl öncesine ait 2 mızrak ucu bulundu. Söz konusu mızrak uçlarının kentin tarihini 5 bin yıl daha erkene çektiği belirtildi.

Trabzon’da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 30 santimetre uzunluğa sahip mızrak uçlarını inceledi. Eserlerin, geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu öğrenildi. Trabzon'un tarihine ışık tutacak mızrak uçlarının statü göstergesi olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, şunları söyledi: