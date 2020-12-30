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    Erdoğan: Beklediğimiz o sanatçı, ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir

    © AA
    Kültür & Sanat
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 

    Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'ın ödülleriyle buluştuğu törende Erdoğan, sözlerine "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Göbeklitepe'den, Roma'dan, Selçuklu'dan bugüne katman katman kültür barındıran zamanın ruhu u topraklarda iftiharla yaşamaktadır" diye başladı.

    "Bugün dünya müzelerini dolduran tarih hırsızlığını gösteren eserlere bakın. Evrensel olanı kucaklayan bir anlayışla hareket etmeliyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

    • Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz geleceğin sanat mevhumlarının payandalarını da temellendirecektir.  Biz o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserlerle gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır.

    • Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.

    • Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum. Bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır. Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne birlikte güç katalım. 

    • Her yıl bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirliyoruz. Eğer bu topraklarda doğu-batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilen insanlardan biri Saadettin Ökten'dir. Derslerinde olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi dinleyenler medeniyetimizin inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. 

    © AA
    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, sahiplerini buldu.

    • Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır. 

    • İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır. 

    • Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır. 

    • İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz. 

    • Eskiden bir çok ilimde ihtisas sahibi olanlara hezarfen derlerdi. Necmettin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Hocamız ebruda kendi geliştirdiği yöntemle Necmettin Ebrusu denilen bir yöntemin sahibidir."

    Etiketler:
    Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci, Sadettin Ökten, Necmeddin Okyay, Mehmet Çebi, Özdemir Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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