Komedyen Atkinson'dan sosyal medyada linç kültürüne tepki: Orta Çağ’da sokaklarda yakacak insan arayanlar gibiler

İngiliz komedyen Rowan Atkinson sosyal medyada birçok kişinin maruz kaldığı ‘linç kültürünün’ kendisini gelecekle ilgili korkuyla doldurduğunu belirtti ve bu tür eylemleri yapanları 'Orta Çağ’da sokakta yakılacak kişi arayan kalabalığa' benzetti.

Tüm dünyada ‘Mr. Bean’ karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Rowan Atkinson, sosyal medyada yayılan linç kültürünü sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyanın Orta Çağ’ın 'dijital muadili' olduğunu söyleyen ünlü İngiliz komedyen, çevrimiçi ortamlarda yapılan linç kampanyalarını Orta Çağ’da sokak sokak dolaşıp yakacak insan arayan kalabalığa benzetti.

‘Bir algoritma insanların neyi görüp görmeyeceğine karar veriyor’

İngiltere'de yayın yapan Radio Times’e konuşan Atkinson "Durum ‘Ya bizimlesin ya da bize karşıysan linç edilmeyi hak ediyorsun’ noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör, çevrimiçi ortamlarda asıl sorunun bir algoritmanın insanların neyi görüp neyi göremeyeceğine karar vermesi olduğunu belirterek, bunun da toplumda iyi ya da kötü gibi basite indirgenmiş yaklaşımlara yol açtığını ifade etti.

‘Bu, kalabalıkların kurbanları için son derece korkutucu’

Atkinson "Geniş bir fikir yelpazesine maruz kalmamız önemli ancak şu an yaşadığımız şey, bundan farklı. Ve bu yaşananlar, bu kalabalığın kurbanı olan herkes için korkutucu. Bu tablo beni de korkuyla dolduruyor" diye ekledi.