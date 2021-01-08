Türkiye ile Pakistan’dan ortak dizi projesi girişimi

Türkiye ile Pakistan’ın tarihi bir televizyon dizisi projesini birlikte hayata geçirme konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan İmran Han, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden liderliğindeki heyet ile başkent İslamabad’daki ofisinde bir araya geldi. Görüşmede Balkan Savaşları sırasında Hint alt kıtası Müslümanlarının rollerinin anlatılacağı 'Türk Lala' isimli ortak tarihi bir diziyi hayata geçirme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede yer alan Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi ise Türk Lala’nın Abdurrahman Peşaveri’ye verilen bir isim olduğunu ve 'Türk ağabey' anlamına geldiğini söyledi. Afridi, Türk Lala dizisinin genç nesli kendi kahramanları aracılığıyla eğiteceğini kaydetti.

Anadolu Ajansının (AA) da ilk muhabirlerinden olan ve Türkiye’nin ilk Kabil Büyükelçisi Peşaveri, gerek Hilafet Hareketi’ndeki önemli rolü, gerekse Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki katkıları ile önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Başbakan Han, Diriliş Ertuğrul dizisinin hikayesinden ötürü Pakistan’da çok fazla popülerlik kazandığına işaret ederek söz konusu dizi dolayısıyla Tekden Film'i tebrik etti.

Han, Müslümanların alt kıtada hüküm sürdüğü dönemin altın çağ olduğunu ve genç neslin bu dönemi bilmediğini vurgulayarak, başta Babür Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllar olmak üzere Müslümanların yönetimde söz sahibi olduğu dönemler ile ilgili daha fazla dizi ve film üretilmesi teklifinde bulundu.

Görüşmeye Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Afridi, Tekden Film Genel Müdürü Kadir Erdoğan, Tekden Film Mekan Tasarım Direktörü Nurbanu Tekden, Tekden Film Uygulayıcı Yapımcı Mustafa Topçu ve oyuncu Celal Al katıldı.