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    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek programının sonuçlarını açıkladı

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    Kültür & Sanat
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    https://tr.sputniknews.com/kultur/202101081043540360-kultur-ve-turizm-bakanligi-muzisyenlere-destek-programinin-sonuclarini-acikladi/

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi sürecinde maddi zorluklarla karşı karşıya kalan müzisyenlere yönelik başlattığı destek programının sonuçlarını açıkladı. 24 bin 522 müzisyen üç ay boyunca ayda biner lira destek alacak.

    Pandemi sürecinde büyük maddi zorluklarla karşılayan müzisyenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı destek programında son aşamaya gelindiği açıklandı. 
    Bakanlık 24 bin 522 müzisyenin başvurusu kabul etti.

    Başvurusu kabul edilen müzisyenlere üç ay boyunca ayda 1000 liralık maddi destek sağlanmasına karar verildi. 
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bildiği üzere salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla Bakanlığımız bir destek programı başlatmıştı. 

    Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğiyle yürüttüğümüz bu destek programının son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 

    16 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 25 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresince toplam 29 bin 679 başvuru yapılmıştır. 

    Resim, tablo, ressam, palet, çizim
    © AFP 2020 / RONALDO SCHEMIDT
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    İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birliklerinin yoğun çalışması neticesinde, bütün başvurular titizlikle incelenmiş ve toplam 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırılmıştır. 

    Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek alacaktır. 

    Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve meslek birliklerine teşekkür ediyoruz. 

    Çok kısa bir zamanda sonuçlandırdığımız bu destek programının yanı sıra yine Bakanlığımız kaynaklarından karşılanmak üzere; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirmiştir.

    MESAM’ın programına 2 bin 559, MSG’nin programına 3 bin 28 ve MÜYORBİR’in programına da 635 olmak üzere toplam 6 bin 222 üye katılım göstermiştir.

    Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi, Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. 

    Destek programlarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğumuz memnuniyeti belirterek müzik sektörüne hayırlı olmasını dileriz."

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, müzisyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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