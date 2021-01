HBO Max açıkladı: Sex and the City, Samantha'sız geri dönüyor

Televizyon dünyasının ikonik dizilerinden Sex and the City'nin yıllar sonra geri döneceği açıklandı. Kadroda başrol oyunculardan Kim Cattrall'ın yer almayacağı ve dizinin isminin değişeceği duyuruldu.

90’lar ve 2000’lerin popüler dizisi ‘Sex and the City‘nin devamının geldiği söylentileri resmiyet kazandı. HBO Max, dizinin Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) ile geri döneceğini doğruladı. Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall'ın ise kadroda yer almayacağı açıklandı.

Projenin yeni ismi ise “And Just Like That…” (İşte böyle…) olacak. Dizinin yıl içerisinde seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Sex And The City’nin üç oyuncusu Parker, Nixon ve Davis dün gece Instagram hesaplarından geri dönecek mini devam dizisine dair bir fragman paylaştı.

​New York şehrinden görüntülerden oluşan dizinin tanıtım filmi, devam serisinde neler olacağı hakkında çok fikir vermese de yayıncı şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Carrie, Miranda ve Charlotte’ın, 30’larındaki arkadaşlığı ve hayatın karmaşık gerçekliğinden 50’lerinde daha da karmaşıklaşan gerçekliğine uzanan yolculuğunu takip edin.”

Sex and the City, Candice Bushnell'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştı. New York’ta beş kadının hayatını aktaran dizi, 1998 yılında başlamış ve altı sezon sürmüştü. 6 sezon yayınlanan dizi 7 Emmy ve 8 Altın Küre kazanmıi, dizinin bitmesinden sonra iki devam filmi çekilmişti.

2008'de gösterime giren 'Sex and the City' filmi dünya genelinde toplam 419 milyon dolar gişe geliri elde etmişti. İki yıl sonra yapılan ve olumsuz eleştiriler alan 'Sex and the City 2'nin gişe geliri ise 291 milyon dolarda kalmıştı.