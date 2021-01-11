Kayıt
16:50 11 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tiyatro salonu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 451 özel tiyatroya destek

    © Fotoğraf : Pixabay
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (571)
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104226/03/1042260334_0:101:1921:1181_1200x675_80_0_0_6fb084fc6ae2321fef7f1712526d4c41.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202101111043555759-kultur-ve-turizm-bakanligindan-451-ozel-tiyatroya-destek/

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Dijital Tiyatro’ ve ‘Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde’ projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlayacak.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3.5 kat arttı, böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21.5 milyona ulaştı.

    Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde mevzuat değişikliklerini ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan Bakanlık, bu yıl Dijital Tiyatro ve Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlayacak.

    Twitter / AST
    Ankara Sanat Tiyatrosu: Son 7 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alamadık
    Salgın sürecinde özel tiyatrolara verilen destek miktarı bu rakamla birlikte toplam 36 milyon liraya ulaşmış olacak.

    Tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari düzeyde etkilenmesini sağlayacak projelerle Bakanlık, özel tiyatroların oyunlarını hem fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturacak ve yerli oyun yazarlarının yeni oyunlarını sektöre tanıtacak.

    Bakanlığın, özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde ivedilikle yürürlüğe koyduğu mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları sonucunda kasım ve aralık aylarında ilan ettiği ve bu yıl uygulanacak iki projenin başvuruları 5 Ocak’ta tamamladı.

    Yerli yazarların yeni oyunları tanıtılacak

    Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde projesi ile ocak ayı turneleri için 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek. Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde ile Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis edilecek.

    Salgın koşullarına uygun olarak özel tiyatrolar oyunlarını DT sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleyecek.

    Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamayacak.

    Sesli Oyun ve Dijital Oyun projeleri yürütülecek

    Bakanlık Dijital Tiyatro projesi kapsamında Sesli Oyun ve Dijital Oyun için destek verecek.

    Buna göre ‘Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun’ için 155 özel tiyatroya toplam 3 milyon 875 bin lira verecek olan Bakanlık, Dijital Tiyatro/Dijital Oyun için ise 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira destek sağlayacak.

    Dijital Tiyatro ve Sesli Oyun Projesi ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

    Salon sahiplerinin de dahil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini kapsayan Sesli Oyun ile Bakanlık, yapımcı özel tiyatrolara, seslendirme yapan oyunculara ve yazarlara destek olacak ve yerli yazarların oyunlarına ulaşmak isteyenler için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturacak.

    Projenin ikinci ayağı olan Dijital Oyun ile özel tiyatrolar sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere Bakanlığa teslim edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak.

    Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi özel sahnelerde çekim yapılması halinde sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir katkı sağlanacak.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (571)
    Etiketler:
    dijital, Destek, Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Kültür Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tellerden figürler yapan Daşğın, güncel konuları da çalışmalarında işlediğini belirterek şunları söyledi: “Tellerden figür yapıyorum, portre çalışıyorum. İçinde yaşamış olduğumuz atmosfer aslında bir şekilde her şeye yansıyor. Bende son çalışmalarımdan birkaç tanesine ironi olsun diye maske taktım. Yaşamış olduğumuz süreci anlatan bir çalışma yaptım.”
    İnşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet