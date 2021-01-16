Besteci Muammer Sun yaşamını yitirdi

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden usta besteci ve eğitmen Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sun 88 yaşındaydı.

Sun’un ölümü sanat camiasını da yasa boğdu. Başta Fazıl Say olmak üzere ünlü isimler üzüntülerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti.



Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük.



Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 16, 2021

​Muammer Sun kimdir?

Muammer Sun, 1932 yılında Ankara'da doğdu. 1947'de Askerî Muzıka Okuluna, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi; Ahmet Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun'un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı. Özel olarak da Kemal İlerici ile Türk Musikisi Makamları ve Armonisi konularında çalıştı.

Saygun'un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nden pekiyi derece ile mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul devlet konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümü'nde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesi'ni kurdu. 1971'de TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemi'ni (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT'nin gerçekleştirmesini sağladı.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı. Bütün Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik bölümünde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye'de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.

Sun, 1967 ve 69'da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü Öğretim Üyeliği'nden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu.

Çok önemli bir müzik adamı olan Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak çok büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de yaptı.