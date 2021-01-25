Oyuncu Keira Knightley: Erkeklerin çektiği seks sahnelerinde oynamak istemiyorum

Seks sahnelerinde oynamak istemediğini açıklayan 2 çocuk annesi İngiliz oyuncu Knightley, bu kararını 'erkeklerin çekeceği sahneler' olarak güncelledi. "Yağlandığın ve herkesin inlediği o korkunç seks sahnelerini istemiyorum" diyen Knightley, anne olduktan sonra vücudunu bir grup erkek önünde sergilemek istemediğini anlattı.

Aralarında Karayip Korsanları serisi, Kefaret (Atonement), Collette ve The Aftermath gibi yapımların bulunduğu birçok filmde seks sahneleri çeken ama bir süre önce artık bu sahnelerden uzak duracağını söyleyen açıklayan İngiliz oyuncu Keira Knightley kararını gerekçelendiren yeni bir açıklama yaptı.

The Atonement star has performed intimate scenes in the past but began to reconsider them after becoming a mother https://t.co/gA2TidxzsP — The Telegraph (@Telegraph) January 25, 2021

​Özellikle erkek yönetmenlerin çekeceği seks sahnelerinde yer almak istemediğini anlatan Knightley, bunun sebebini hem anne olduktan sonra vücudunu kamera karşısında göstermek konusunda eskisi kadar rahat olmamasına hem de erkek bakış açısına bağladı.

'Yağlandığın ve herkesin inlediği o korkunç seks sahnelerini istemiyorum'

'2 çocuğum var, bir grup adamın önünde çıplak halde durmak istemiyorum'

Channel Connacts podcast'ında konuşan Knightley şunları söyledi: "Bir kadının anne olma yolculuğu ya da kişinin bedenini kabul etmesiyle ilgili bir film çeksek 'Kusura bakmayın ama yapımcı kadın olmalı' diye düşünürdüm. Seks sahnelerinde kesinlikle oynamam gibi bir düşüncem yok ama erkeklerin çekeceği seks sahneleriyle ilgili var sayılır. Yağlandığın ve herkesin inlediği o korkunç seks sahnelerini istemiyorum. Bununla ilgilenmiyorum. Erkek bakış açısını yansıtmaya çalışırken çok rahatsız oluyorum.

'Seks sahnesinin bu filmde iyi gideceğini tamamen anlıyorum ama ateşli görünen birine ihtiyacınız var. O sebeple başka birini oynatabilirsiniz çünkü ben gerçekten işinize yaramam. Bu beden 2 çocuk dünyaya getirdi ve bir grup adamın önünde çıplak halde durmak istemiyorum' dediğim zamanlar da oluyor."

35 yaşındaki Knightley'nin müzisyen James Righton ile evliliğinden Edie ve Delilah adlı 2 çocuğu var.

"I don't want it to be that kind of, ugh, those horrible sex scenes where you're all greased up and everybody's grunting," says Knightley (via @toofab)https://t.co/bFygIn4beN — TMZ (@TMZ) January 24, 2021

​