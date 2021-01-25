İşçilerin çektiği TikTok videoları film oluyor

Türkiye’nin dört bir yanında farklı sektörlerde çalışan işçiler, bugüne kadar çalışırken çekilen videolarını müzik eşliğinde TikTok’ta paylaştı.
Karşı Sanat bu videoları TikTok'un Emek Sineması projesinde bir araya getirdi. http://tiktokunemeksinemasi.karsi.com adresinde yayımlanan videolarda işçilerin tarlada, inşaatta, sanayide birçok işyerinde çalışma koşulları görülüyor.
Projenin sahibi Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek "Gösteri-gözetim toplumu kendine karşı kullanılabilecek olasılıkları da üretiyor mu?" sorusunu merkezlerine aldı. Çağlar ve Zeybek projeleriyle ilgili şunları kaydetti:
- “Farklı çalışma mekanlarında üretilen filmler challenge'larla çoğalarak yeni ittifaklara alan açıyor olabilir mi diye sorarak emek - bedenin sinemadaki temsiline odaklanıyor ve kendini temsil etmenin yeni bir alan açma potansiyelini sorguluyor. TikTok'un Emek Sineması'ndaki videolar, kolektif bellekte birikmiş sinema bilgisiyle birlikte TikTok'un teknik alt yapısının kullanımından üretiliyor.
- TikTok'un Emek Sineması'nda çalışma mekanları, sokaklar, tarlalar, atölyeler platoya dönüşürken çalışma zamanları işgal ediliyor. TikTok sinemasının üreticileri; kürekleri, boruları ve meyve kasalarıyla çekim araçlarını oluştururken üretim bandını bir podyum gibi kullanarak mekanları dönüştürüyor.
- ‘Umumi film festivali’ gibi işleyen TikTok'ta çalışma mekanlarına ve üretim araçlarına; dekor, performans, müzik ve ses efektleri ile yapılan küçük müdahalelerle oluşturulan atmosferde iş mekanları yeni bir anlamlar kazanıyor.”
İBB Sözcüsü Ongun'dan Sabah gazetesine: Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?https://t.co/NNlk8pB9jK pic.twitter.com/UyWcYQ6Onp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2021
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