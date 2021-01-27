Pamela Anderson sosyal medyaya veda etti: Artık özgürüm

Vaktini okumaya ve doğaya ayırmayı tercih ettiğini söyleyen ABD'li oyuncu Anderson "Artık özgürüm" diyerek bundan böyle sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını duyurdu.

ABD'li oyuncu Pamela Anderson sosyal medyaya veda ettiğini duyurdu.

Dün (26 Ocak) Instagram hesabından son bir mesaj yayınlayan Anderson, "Bu benim Instagram, Twitter ve Facebook'taki son paylaşımım olacak" notu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)'in paylaştığı bir gönderi

Sosyal medyaya hiç ilgi duymadığını, artık okuyarak ve doğada vakit geçirerek gerçekten ilham aldığı hayatı yaşayacağını söyleyen Anderson "Artık özgürüm" ifadesini kullandı.

Takipçilerine de 'hedeflerinin peşinden gidecek gücü ve ilhamı bulma' çağrısı yapan Anderson, 'boşa giden zamanın büyüsüne kapılmamak gerektiği' uyarısı yaptı: "İSTEDİKLERİ ve para kazanmak için kullanabilecekleri şey bu. Beyniniz üzerinde kontrol."

Anderson, Twitter'dan son bir paylaşım yaparak sosyal medyaya vedasını duyurdu.

​Anderson, Mayıs 2020'de kullanıcıların seyahat, moda, çöpçatanlık ve ilişkiler konusunda fenomenler ve uzmanlarla doğrudan iletişime geçebildiği Jasmin.com platformunun yaratıcı yönetmeni olmuştu.