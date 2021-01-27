Cannes Film Festivali Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeni ile dünyaca ünlü etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Organizatörler tarafından 11 ile 22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenmesi planlanan Cannes Film Festivali'nin, hazırlıkların zorlayıcı hale gelmesi sonucu ertelemesi bekleniyordu.

Organizatörler tarafından yapılan son açıklamada, dünyayı etkisi altın alan Kovid-19 salgını nedeniyle festivalin temmuz ayına ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, Festival'in 6 ile 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesinin planladığı belirtildi.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

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