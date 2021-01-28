Jared Leto: Oscar ödülüm 3 yıldır kayıp, umarım iyi ellerdedir

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, 2014'te kazandığı Oscar ödülüne pek iyi sahip çıkamamış gibi duruyor. Ödülün yaklaşık 3 yıldır kayıp olduğunu ve bunu sonradan fark ettiğini açıklayan Leto, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.

30 Seconds To Mars grubunun solisti ve oyuncu Jared Leto, Ocar ödülünün 3 yıldır kayıp olduğunu açıkladı.

2014'te 'Dallas Buyers Club' (Sınırsızlar Kulübü) ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Leto ödülün 'büyülü bir şekilde ortadan kaybolduğunu' ve 3 yıldır da nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

James Corden'ın 'The Late Late Show' programına konuk olan Leto, "Yaklaşık 3 yıldır kayıp olduğunu fark ettim. Bundan haberim yok. Sanırım kimse bana söylemek istemedi" dedi.

​Ödülün taşınırken kaybolduğu sonucuna varan Leto, "Herkes dip köşe arama yaptı. Umarım her neredeyse iyi ellerdedir. Kendisini uzun bir süredir görmedik" ifadesini kullandı. Çalınma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyen Leto, "Öylece çöpe atılabilecek bir şey değil" diye konuştu.