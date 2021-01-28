Türkiye’nin ilk kadın temalı tiyatro festivali seyirciyle buluşuyor

Türkiye’nin ilk kadın temalı tiyatro festivali perdelerini açmaya hazırlanıyor. Kadın mücadelesine dikkat çekmek için düzenlenen festival, Ankara ve Ayvalık’ta izleyicileri ile buluşacak

Kadın Oyunları Festivali, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat Organizasyonu ile gerçekleştiriliyor.

4-11 Mart tarihleri arasında Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne'de ve 17-27 Mart tarihleri arasında ise Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenecek festivalin Türkiye’nin birçok noktasında sahnelenmesi hedefleniyor.

Boş koltuklar da satılacak, geliri kadın mücadelesine gidecek

Kovid-19’la mücadele kuralları gereği boş bırakılacak koltuklara, cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları koyulacak. Bu koltuklar da satışa sunularak elde edilen gelirin bir bölümü kadın mücadelesine destek veren kurumlara bağışlanacak.

Öte yandan dünyaca ünlü karikatürist Ramize Erer'in kadın temalı karikatürleri de festival boyunca Bilkent Center'da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.