Eypio: Rap'in ölüsü bile en kral pop şarkısından daha çok şey söyler

'Eypio' olarak tanınan rap sanatçısı Abdürrahim Akça, "Rap’in en ölüsü bile en kral pop şarkısından daha çok şey söyler dinleyiciye. Hep bir derdi vardır. 'Hiçbir şey yok bunda' dediğinizde bile mutlaka bir yerine bir şey iliştirilmiştir" dedi.

'Eypio' ismiyle bilinen rap sanatçısı Abdürrahim Akça, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuştu.

Daha önce yaptığı "Türkiye’de rap müziğin bir şeylere baş kaldırdığı yok" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Akça, "Rap müziğin bir başkaldırı müziği olduğu doğru. Tüm dünyada böyle çünkü rap hep diğerlerinin müziği olmuş. Amerika’da Afro Amerikalıların. Fransa’da Arapların, Afrikalıların, Hollanda’da Türklerin. Rap doğal olarak ötekilerin müziği tabii" dedi.

Eski underground dönemde yapılan rap ile bugünkünün bir olmadığını belirten Akça, şunları söyledi: